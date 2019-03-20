Mehmet Günsür, İtalya’dan köy evi aldı

Kazancıyla gayrimenkule yatırım yapan Mehmet Günsür, son olarak İtalya’nın güneyindeki küçük bir köyden bahçe içinde iki katlı bir ev aldı.
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Kazancıyla gayrimenkule yatırım yapan Mehmet Günsür, son olarak İtalya’nın güneyindeki küçük bir köyden bahçe içinde iki katlı bir ev aldı.
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Oyuncu, 200 bin euro’luk evin tadilatı için de 30 bin euro harcadı. Sebze ve meyve ektiği bahçe bölümünün düzenlemesini bitiren Günsür, projelerinden arta kalan zamanını ailesiyle bu evde geçirmeyi planlıyor.
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Siz de zaman zaman büyük kentin karmaşasından kaçıp doğanın kollarına sığınmayı düşünmez misiniz? Bazı ünlüler işte tam da bunu yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla "tası tarağı toplayıp" köylere yerleşiyorlar. Hatta öyle ki bazıları büyük kentlerdeki evlerini de satıp tamamen köy hayatı yaşıyor.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz bir süredir kendini tarıma verdi.
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Bir süredir kendini doğaya adayan oyuncu Aslıhan Gürbüz, aradığı huzuru tarımda buldu. Gürbüz, Balıkesir’de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başladı.
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Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.
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İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
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“Yeni Gelin” dizisiyle ünlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, yeni filmi “Dert Bende”nin çekimlerini tamamlandıktan sonra tatile çıktı.
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Rize’ye giden oyuncu, Karadeniz’i çok sevdiğini söyledi:“İnsanlar tatil için genelde Ege ve Akdeniz’i tercih ediyor ama aslında Karadeniz’de apayrı bir cennet var. Herkes burayı ömründe bir kez de olsa mutlaka görmeli.”
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Jessica May fırsat buldukça tatilini Rize'de değerlendiriyor.
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May'e eşi Hüseyin Kara da eşlik ediyor.
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Usta sanatçı Mustafa Keser, kendisini doğal hayata adadı.
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İstanbul Silivri'deki yazlığında domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz gibi birçok meyve ve sebze yetiştiren Keser, bahçe işlerinin tümünü kendisi yapıyor. Günaydın'ın haberine göre sabahları tavuklarının taze yumurtalarını toplayan Keser, organik besleniyor.
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Özlem Tekin'in yeni hayatı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, önceki gün 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.
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30 BİN TL HARCADI
Tekin'e gün boyunca bir kadın arkadaşı eşlik etti. Kendisine ait alanda arkadaşı ile kahkahalar atarak dolaşan Tekin'in keyfi gazetecileri görünce kaçtı.
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Gazetecilerin yanına giden şarkıcı, röportaj isteğini geri çevirdi. Kış aylarında evine tadilat yaptıran 47 yaşındaki Özlem Tekin'in evinin dış cephesine doğal taş kaplama yaptırdığı gözlerden kaçmadı.
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Bu tadilat için 30 bin TL harcayan ve köy hayatına iyice alışan Tekin'in 17 dönümlük arazisinde iki at ve dört cins köpek bulunuyor.
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KÖY HAYATINA İYİCE ALIŞTI
Özlem Tekin, 2016'da yerleştiği Milas'a iyice alıştı. Milaslılar'la da yakın dostluklar kuran Tekin, giyim tarzını da buraya uygun seçiyor. (TAKVİM)
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İKİ KATLI EV ALDI
Pelin Batu çocuğunun ve kendisinin organik bir yaşama geçmesi için ailesi ile beraber Datça’dan iki katlı bir ev satın aldı.
Bahçesinde zeytin ağaçları da olan evde yaşamaya karar veren Batu’ya eşi Macit Bitargil de büyük destek oldu.
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Doğal yaşama dönen ünlüler arasına Sinan Albayrak da katıldı.
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Oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu Kaş’ta, kendi inşa ettiği at çiftliğinde aldı.
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Albayrak’ın her işiyle bizzat ilgilendiği çiftliğinde atların yanı sıra keçiler, güvercinler ve köpekler de var.
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HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA GÜZELİ SEÇİLDİ!
Bu traktördeki kadın bir zamanların Türkiye güzellerinden Nazlı Deniz Kuruoğlu. 1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Kuruoğlu, artık hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.
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Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor.
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Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.
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KENDİNE ÇİFTLİK KURDU
Bilun Dohmen de Türkiye'den Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere uzanan hayat serüveninin ana durağı olarak Bodrum'un bir köyünü tercih etti.
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Bir zamanlar podyumların gözde modellerinden biri olan Dohmen, bir ara Alman eşiyle birlikte Düsseldorf'ta yaşadı. Ancak kocasının ölümüyle zor günler geçirdi.
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Dohmen, şimdi hayatının büyük bölümünü Bodrum'da kendine küçük bir çiftlik kurdu. Zaman zaman İstanbul'a ya da Almanya'ya gitse de sonunda soluğu köyünde alıyor.
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OĞLU İÇİN YATIRIM YAPTI
Oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Ünlü isim Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor.
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Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu.
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Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiriyor.
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KONTEYNERDA YAŞIYOR
Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Bir villası, gösterişli bir hayatı vardı. Tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı.
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Atilla Saral, model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdürdü. Ama sonra radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı. Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisine yatırdı.
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Sevgilisi İnci Türkay ile birlikte 15 metrekarelik bir konteyner ve 20 metrekarelik bir karavanda yaşamaya başladı.
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O DA İSTANBUL'DAN KAÇTI
Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi. Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı.
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"İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeyebaşlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim" diyen İldeniz de büyük kente veda edip köye yerleşti.
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İldeniz, artık Bodrum'da doğanın kollarında mutlu bir yaşam sürdürüyor.
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90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege uzun zamandır ortalarda yoktu. Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.
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Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi. (Posta)
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SEBZELERİNİ KENDİ YETİŞTİRİYOR
Yılmaz Erdoğan’ın birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’deki çiftliği tam randıman çalışmaya başladı. Yaşamını tamamen organik beslenerek sürdüren, ekmeğini bile kendisi yapan ünlü yönetmen market alışverişine son verdi.
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Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş yapan sanatçı, artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor.
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Ünlü yönetmenin Köyceğiz’deki çiftliği satın almasının temel nedeninin de bu beslenme hassasiyeti olduğu öğrenildi.
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Çiftliğin tam randıman ürün vermesiyle market alışverişine son veren Yılmaz Erdoğan, domatesten buğdaya, elmadan kabağa kadar birçok ürün yetiştiriyor.
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Ekmeğini bile kendi yapan ünlü yönetmen, Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.
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2014 yılında aşk yaşamaya başladığı reklamcı Ahmet Serdar Oral'dan hamile kalan oyuncu Özgü Namal oğlu Nefes'i dünyaya getirdikten sonra gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. İki çocuk annesi Namal, çocuklarını şehir hayatından uzak tutuyor.
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400 bin TL'ye 10 dönüm arazi satın alan ve çiftlik evi yaptıran Namal, oğullarını doğal yiyeceklerle besliyor.