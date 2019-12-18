Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil doğum yaptı
Mehmet Ali Erbil dede oldu. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil özel bir hastanede doğum yaptı, bir kız bebek dünyaya getirdi.
MEHMET ALİ ERBİL'E ÇİFTE MÜJDE
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede yatan Mehmet Ali Erbil iki gün önce taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşan Erbil torun haberiyle çifte müjde yaşadı. Ünlü şovmenin keyfinin bir hayli yerinde olduğu öğrenildi.
Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?
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