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Magazin
18 Aralık 2019 - 15:48,

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil doğum yaptı

Mehmet Ali Erbil dede oldu. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil özel bir hastanede doğum yaptı, bir kız bebek dünyaya getirdi.

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Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil anne oldu.

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Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil özel bir hastanede kızı Elisa'yı kucağına aldı.

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MEHMET ALİ ERBİL'E ÇİFTE MÜJDE

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede yatan Mehmet Ali Erbil iki gün önce taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşan Erbil torun haberiyle çifte müjde yaşadı. Ünlü şovmenin keyfinin bir hayli yerinde olduğu öğrenildi.

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HAMİLELİK SÜRECİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI!

Hamilelik sürecinde sevenlerine bilgi veren Sezin Erbil, 'Hamile olduğumu öğrendiğimiz gün. Çok şükür 9 yıllık evliyiz ve çocuk fikrine uzak bir çifttik ama babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim ve çok şükür Allah nasip etti. Hem de kız...

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Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?

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Mehmet Ali Erbil'in duygusal anları

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