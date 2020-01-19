Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı

2020'DEN 'SAĞLIK DİLİYORUM' DEMİŞTİ... Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti, ‘Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.'