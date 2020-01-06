Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 12:35,
Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil zor günleri atlattı. Bir süredir tedavilerine evinde devam eden Erbil, sessizliğini bozdu.
Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanına kadar her şeyi anlatan Erbil içini döktü.
Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.
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