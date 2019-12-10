Mehmet Ali Erbil ile Ceren Hindistan aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

İşte Ceren Hindistan’ın açıklamaları; Mehmet Ali benim abim gibi aramızda böyle bir şey olması söz konusu değil. Çok komik geldi bu iddialar. Ben oraya gittiğimde ilk eşi vardı kızı vardı onlarla oturduk konuştuk. Bu haberler o kadar saçma ve komik ki nereden çıkıyor bilmiyorum.