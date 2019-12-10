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10 Aralık 2019 - 11:43,

Mehmet Ali Erbil ile Ceren Hindistan aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında sürpriz bir aşk gündeme geldi.Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ceren Hindistan ise iddialara şu sözlerle yanıt verdi...

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Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in oyuncu Ceren Hindistan’la bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. Canlı yayına telefonla bağlanan Hindistan iddialara cevap verdi.

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İşte Ceren Hindistan’ın açıklamaları; Mehmet Ali benim abim gibi aramızda böyle bir şey olması söz konusu değil. Çok komik geldi bu iddialar. Ben oraya gittiğimde ilk eşi vardı kızı vardı onlarla oturduk konuştuk. Bu haberler o kadar saçma ve komik ki nereden çıkıyor bilmiyorum.

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Sadece merhabalaşıyorduk ‘niye ziyaretime gelmiyorsun’ dedi. Ben de ziyaretine gittim. Toplamda iki kez görüştük o da ailesi vardı yanında... Yaprak sarma istedi. Ben de evde kızımın bakıcısına yaptırıp götürdüm bu kadar. Mehmet Ali Erbil benim abimdir. Böyle bir durum beni çok üzer…

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Ceren Hindistan'tan aşk iddialarına canlı yayında cevap verdi.

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