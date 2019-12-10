Mehmet Ali Erbil ile Ceren Hindistan aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında sürpriz bir aşk gündeme geldi.Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ceren Hindistan ise iddialara şu sözlerle yanıt verdi...
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in oyuncu Ceren Hindistan’la bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. Canlı yayına telefonla bağlanan Hindistan iddialara cevap verdi.
Sadece merhabalaşıyorduk ‘niye ziyaretime gelmiyorsun’ dedi. Ben de ziyaretine gittim. Toplamda iki kez görüştük o da ailesi vardı yanında... Yaprak sarma istedi. Ben de evde kızımın bakıcısına yaptırıp götürdüm bu kadar. Mehmet Ali Erbil benim abimdir. Böyle bir durum beni çok üzer…
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