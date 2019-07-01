Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Mehmet Ali Erbil aylar sonra konuştu: Kardeşime 'benim fişimi çekin' dedim!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra konuştu: Kardeşime 'benim fişimi çekin' dedim!

Banyoda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra aylarca uyutulan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlattı: Uyandığımda hiçbir yerimi oynatamıyordum, Türk filmi gibiydi... İyileşemeyeceksem benim fişimi çekin dedim.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
01.07.2019 - 08:32 | Son Güncelleme:
1 / 17
Mehmet Ali Erbil aylar sonra konuştu: Kardeşime benim fişimi çekin dedimNext

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günlerin ardından Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Banyoda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve dört ay uyutularak hayatta tutulan ünlü şovmen, yaşadıklarını büyük bir samimiyetle anlattı.

Etiketler: mehemt ali erbil , mehmet ali erb , hastane , mehmet ali erbil nasıl?

En Yeni Kelebek Galeriler

Mehmet Ali Erbil aylar sonra konuştu: Kardeşime 'benim fişimi çekin' dedim!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra konuştu: Kardeşime 'benim fişimi çekin' dedim!

Ailece tatilde

Ailece tatilde

Sadece iş arkadaşım

Sadece iş arkadaşım

Pazar alışverişi

Pazar alışverişi

'Sakin olun hanımlar!'

'Sakin olun hanımlar!'

Çeşme ekibi!

Çeşme ekibi!

3 bin TL nafakanın nedeni ortaya çıktı

3 bin TL nafakanın nedeni ortaya çıktı

Beni çekmezler değil mi!

Beni çekmezler değil mi!

“Bakışların hep kalbime aksın böyle"

“Bakışların hep kalbime aksın böyle"

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.