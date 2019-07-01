Mehmet Ali Erbil aylar sonra konuştu: Kardeşime 'benim fişimi çekin' dedim!
Banyoda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra aylarca uyutulan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlattı: Uyandığımda hiçbir yerimi oynatamıyordum, Türk filmi gibiydi... İyileşemeyeceksem benim fişimi çekin dedim.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günlerin ardından Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Banyoda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve dört ay uyutularak hayatta tutulan ünlü şovmen, yaşadıklarını büyük bir samimiyetle anlattı.
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