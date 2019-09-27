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'Böyle bir durum olursa benim fişimi çekin'

235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ya konuk olan ünlü sanatçı yaşadığı zor günleri anlattı.

Hürriyet Haber
27.09.2019 - 12:07 | Son Güncelleme:
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Böyle bir durum olursa benim fişimi çekinNext

235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ya konuk olan ünlü sanatçı yaşadığı zor günleri anlattı.

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