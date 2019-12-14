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14 AralÄ±k 2019 - 13:20,

Meghan Markle'a aÄŸÄ±r eleÅŸtiri: Senin görevin Harry'nin karÄ±sÄ± olmak, ailede yÄ±ldÄ±zlaÅŸmak deÄŸil!

ÂPrens Charles'Ä±n eski dostu, gelini Meghan Markle'Ä± yerden yere vurdu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

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1

Ä°ngiliz oyuncu Stefanie Powers, Ã§ok uzun zamandÄ±r arkadaÅŸÄ± olan Prens Charles'Ä±n gelini Meghan Markle'Ä± acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirdi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

2

The Daily Beast adlÄ± internet sitesine konuÅŸan Powers, Markle'Ä±n bir yÄ±ldÄ±z olmak istediÄŸini belirterek "Onun gÃ¶revi yÄ±ldÄ±z olmak deÄŸil. Onun gÃ¶revi Harry'nin karÄ±sÄ± olmak, kraliyet dinamiklerini deÄŸiÅŸtirmek deÄŸil" dedi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, APÂ

3

Powers, Markle'a Ã§ok acÄ±masÄ±z ve aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yÃ¶nelttiÄŸi rÃ¶portajÄ±nda, DÃ¼ÅŸes'in hayatÄ±nÄ± bir TV ÅŸovuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

4

Powers "ÃœnlÃ¼ ve Zenginin YaÅŸam TarzÄ±: Saraydaki Meghan'Ä±n MaceralarÄ± " diye bir isim de uydurup DÃ¼ÅŸes'i biraz da ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k yerden yere vurdu. <

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

5

Stefanie Powers, evlenmeden Ã¶nce oyunu olan Markle'Ä±n kariyerini de "bombaladÄ±".

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

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Powers "Prens ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nda 'Hollywood kraliyet ailesi Ã¼yesi Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yesiyle niÅŸanlandÄ±' diye yorum yapanlar oldu. Oysa Markle, Hollywood'un kaymak tabakasÄ±ndan deÄŸildi. KÃ¼Ã§Ã¼k bir diziyle Ã¼nlenen bir oyuncuydu" dedi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, APÂ 

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Powers, 1956 yÄ±lÄ±nda Monaco Prensi Rainier ile evlenen ve "prenses" unvanÄ± olan Grace Kelly'yi Ã¶rnek gÃ¶stererek onun gerÃ§ek bir "Hollywood prensesi" olduÄŸunu vurguladÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

8

RÃ¶portaj boyunca Markle'Ä± topa tutan Powers, gelecekte kral eÅŸi olmaya hazÄ±rlanan Kate Middleton'Ä± ise "kusursuz" diyerek deÄŸerlendirdi. Middleton'Ä±n aileye girdikten sonra tek bir yanlÄ±ÅŸ bile yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, APÂ 

9

Stefanie Powers, Prens Harry ile amcasÄ± Prens Andrew'u da "aptalca" davranmakla suÃ§ladÄ±. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tÃ¼m dÃ¼nyada seÃ§kin bir yeri olduÄŸunu ve Ã¼lkeye ilgi Ã§ektiÄŸini belirten Andrews ailenin bir tek Ã¼yesinin yanlÄ±ÅŸ davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bile bunu olumsuz etkileyeceÄŸini sÃ¶yledi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

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Markle'Ä± aÄŸÄ±r ÅŸekilde eleÅŸtiren Stefanie Powers , yÄ±llar Ã¶nce Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Hart to Hart adlÄ± diziyle de tanÄ±nan Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir oyuncu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AP

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