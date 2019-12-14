Stefanie Powers, Prens Harry ile amcasÄ± Prens Andrew'u da "aptalca" davranmakla suÃ§ladÄ±. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tÃ¼m dÃ¼nyada seÃ§kin bir yeri olduÄŸunu ve Ã¼lkeye ilgi Ã§ektiÄŸini belirten Andrews ailenin bir tek Ã¼yesinin yanlÄ±ÅŸ davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bile bunu olumsuz etkileyeceÄŸini sÃ¶yledi.



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