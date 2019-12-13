Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in bu tacına 'göz koymuş'

İşte Kraliçe 2. Elizabeth geliniyle arasında gerilim yaratan o tacı önceki akşam Backingham Sarayı'nda verdiği resepsiyonda kendisi taktı. Adından da anlaşılacağı gibi bu tacın kökeni Rusya.



Rus Devrimi sırasında birkaç parça mücevherle birlikte ülke dışına çıkarılan tacı Düşeş Elena Vladimirovna 1921 yılında 28 bin pound’a Kraliçe Mary’e sattı. Orijinali pırlanta ve incilerle kaplı olan tacı Kraliçe Mary 15 adet zümrütle yeniden tasarlattı. Kraliçe Elizabeth bu tacı resmi seremonilerde kullanıyor. Tacın bugünkü ortalama değeri 1.5 milyon dolar.



BACKGRID UK. DEPO PHOTOS