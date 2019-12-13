Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in bu tacına 'göz koymuş'
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile gelini Meghan Markle'ın düğün öncesi gerilim yaşamasına neden olan taç önceki gün yine ortaya çıktı.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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İngiliz kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle bebeğini dünyaya getirdikten bir süre sonra izine çıkıp memleketine gitti ama hala ilgiyi üzerinde topluyor.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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Prens Harry ile evlenip "Sussex Düşesi" unvanı alan Amerikalı eski oyuncu Markle, şimdi de göz kamaştıran bir taç nedeniyle gündeme geldi.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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19 Mayıs 2017'de Prens Harry ile dillere destan bir törenle evlenen Meghan Makle'ın gelinliği uzun süre konuşulmuştu. Elbette aileye giren her gelinde olduğu gibi duvağında kullanılan tacı da.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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Düğününde Givenchy'nin sanat yönetmeni Clare Waight Keller imzalı sade bir gelinlik giyen Markle'ın en pırıltılı aksesuarı tacıydı.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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Meghan Markle düğünde Kraliçe 2. Elizabeth'in büyükannesi Kraliçe Mary'ye ait tacı taktı. Elmas tacı da bu sade gelinliğe çok yakıştırıldı ve çok beğenildi.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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Ama düğünden önce basına yansıyan söylentiler Markle'ın o taçtan o kadar da memnun olmadığını ileri sürüyordu. Buna göre Markle, Kraliçe'nin koleksiyonundaki daha gösterişli bir taca göz koymuş ama amacına ulaşamamıştı.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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İddialara göre Markle ile Kraliçe düğünden önce gelinliğe uygun taç seçmek için bir araya geldi. Markle, Kraliçe'nin yeşil zümrütlerle süslü göz alıcı Vladimir Tacı'nı takmak istedi.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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Ancak Kraliçe buna izin vermedi. Bu yüzden torunu Harry ile de arasında gerginlik çıktı. Harry ısrar edince de Kraliçe "Meghan benim verdiğim tacı takacak" diyerek son noktayı koydu.
BACKGRID UK. DEPO PHOTOS
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İşte Kraliçe 2. Elizabeth geliniyle arasında gerilim yaratan o tacı önceki akşam Backingham Sarayı'nda verdiği resepsiyonda kendisi taktı. Adından da anlaşılacağı gibi bu tacın kökeni Rusya.
Rus Devrimi sırasında birkaç parça mücevherle birlikte ülke dışına çıkarılan tacı Düşeş Elena Vladimirovna 1921 yılında 28 bin pound’a Kraliçe Mary’e sattı. Orijinali pırlanta ve incilerle kaplı olan tacı Kraliçe Mary 15 adet zümrütle yeniden tasarlattı. Kraliçe Elizabeth bu tacı resmi seremonilerde kullanıyor. Tacın bugünkü ortalama değeri 1.5 milyon dolar.