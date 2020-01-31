Meghan Markle hakkında çarpıcı iddia: Oyunculuğa dönüyor

US Magazine'in iddiasına göre Prens Harry ile birlikte Kanada'nın Vancouver adasında yeni bir hayata başlayan Markle, çalışabileceği iyi bir menajer arayışına girdi. Bu durum da Markle'ın oyunculuğa geri dönmek için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlandı. Zaten Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet ailesinden ayrılık kararını açıklamadan önce bu konuyla ilgili girişimlerde bulundukları haberleri de basına yansımıştı.