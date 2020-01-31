Meghan Markle hakkında çarpıcı iddia: Oyunculuğa dönüyor
İngiliz kraliyet ailesine girmesi de orada geçirdiği süre de aileden ayrılığı da olay olan Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. US Magazine'e konuşan bir kaynak, Prens harry ile evlenmek için kariyerine veda eden Markle'ın tekrar kamera karşısına geçmeye hazırlandığını ileri sürdü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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US Magazine'in iddiasına göre Prens Harry ile birlikte Kanada'nın Vancouver adasında yeni bir hayata başlayan Markle, çalışabileceği iyi bir menajer arayışına girdi. Bu durum da Markle'ın oyunculuğa geri dönmek için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlandı. Zaten Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet ailesinden ayrılık kararını açıklamadan önce bu konuyla ilgili girişimlerde bulundukları haberleri de basına yansımıştı.
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Bu iddialara göre Prens Harry ve Markle, katıldıkları The Lion King filminin Londra galasında yapımcılarla konuştu. Prens Harry'nin, bir film şirketinin yöneticisinden eşi için iş istediği iddiaları basına yansıdı. Galada Walt Disney'in yöneticisi Bob Iger ile konuşan Prens Harry, eşi için animasyon filmlerde seslendirme işi ricasında bulunmuştu.
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Çiftin temmuz ayında katıldığı galanın görüntülerini adım adım yeniden izleyen İngiliz basını, Prens Harry'nin Bob Igar'dan eşi için iş istediğini tespit etti. Görüntülerde Harry, kendisiyle evlenmeden önce Amerika'da oyunculuk kariyerini sürdüren eşinin seslendirme işiyle ilgili olduğunu söylüyor. Kameraların yakaladığı konuşmada Harry, Iger ile konuşurken, eşine bakarak, "Onun seslendirme yaptığını biliyor musunuz?" diyor.
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Iger de "Bunu bilmiyordum" diye yanıt verince Harry, "Şaşırmış görünüyorsunuz. O, seslendirmeyle çok ilgileniyor" diyor. Bunun üzerine Disney yöneticisi, "Denemek isteriz. Harika bir fikir" diye karşılık veriyor. Daha sonra Iger'in Markle'a "Mail gönderin" dediği görülüyor.
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Oyuncu olarak adını duyurmadan önce çeşitli TV yarışmalarında hosteslik yapan Meghan Markle, 2002'de de oyuncu olarak kariyerinde ilerlemeye başlamıştı. General Hospital adı dizinin bir bölümü için kamera karşısına geçen Markle daha sonra da yine bazı dizilerde küçük roller üstlendi.
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Asıl şöhretini ise 2011 yılında kadrosuna katıldığı Suits dizisiyle yaptı. Bu dizide Rachel karakterini canlandıran Markle bu sayede adını duyurdu. Hatta ilişkilerinin ilk dönemlerinde, Prens Harry'nin Markle'ı Suits dizisinde izleyip çok hoşlandığı da konuşulmuştu.
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Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrılığın ilk sinyallerini bu yıl Noel ve yeni yı tatilini Kanada'da geçirerek verdi. İki aya yakın bir süre orada kalan çift, bebekleri Archie'yi dadısıyla birlikte Kanada'da bırakarak Londra'ya döndü. Bir resmi ziyaret de yaptılar. Fakat o günün akşamında sosyal medya hesaplarından, kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakmaya karar verdiklerini açıkladılar.
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Gündeme bomba gibi düşen bu olayın ardından önce Markle, oğlunu dadısıyla birlikte bıraktığı Kanada'ya döndü. Prens Harry de ailesiyle gerekli görüşmeleri ve ayarlamaları yaptıktan sonra eşi ile oğlunun yanına gitti.
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Finansal açıdan bağımsız bir hayat sürmek istediklerini açıklayan çiftin nasıl geçineceği, ne iş yapacağı henüz belli değil. Fakat evlendikten sonra aldıkları ve bundan sonra da korumalarına Kraliçe tarafından onay verilen Sussex adını marka olarak tescil ettirdikleri ileri sürüldü. Çiftin bu marka altında ticaret yapacağı konuşuluyor.
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Prens Harry ve Meghan Markle, çalışan kraliyet ailesi üyelerinin yararlandığı fondan artık para alamayacak. Prens'e annesi Prenses Diana ile Ana Kraliçe'den kalan varlıklar ve Prens Charles'ın desteğiyle yaşamlarını sürdürecek. Daha sonraki aşamada da geçimlerini sağlayacakları işler yapacaklar.