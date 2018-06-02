Meghan Markle düğününden servet kazandı!

Geçen ay, İngiltere Prensi Harry ile görkemli bir törenle dünya evine giren Meghan Markle’ın, düğün hediyeleri ve İngiltere Kraliçe’sinin katkısıyla, sahip olduğu mücevherlerin değerinin 1 milyon sterline (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) ulaştığı belirtildi.
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