Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Meghan Markle düğününden servet kazandı!

    Meghan Markle düğününden servet kazandı!

    .

    Hürriyet Haber
    02.06.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:
    1 / 17
    Meghan Markle düğününden servet kazandıNext

    Geçen ay, İngiltere Prensi Harry ile görkemli bir törenle dünya evine giren Meghan Markle’ın, düğün hediyeleri ve İngiltere Kraliçe’sinin katkısıyla, sahip olduğu mücevherlerin değerinin 1 milyon sterline (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) ulaştığı belirtildi.

    Etiketler: Meghan Markle , Kraliyet , mücevher

    En Yeni Foto Galeriler

    Meghan Markle düğününden servet kazandı!

    Meghan Markle düğününden servet kazandı!

    Fenerbahçe'de tarihi kongreden kareler! 'Gelip darp edin bari...'

    Fenerbahçe'de tarihi kongreden kareler! 'Gelip darp edin bari...'

    Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan romantik mesaj

    Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan romantik mesaj

    22 metre karelik dev bir villa!

    22 metre karelik dev bir villa!

    Gençliğinizin kıymetini bilin

    Gençliğinizin kıymetini bilin

    Beşiktaş yıldız isme imzayı attırdı ama gizliyor...

    Beşiktaş yıldız isme imzayı attırdı ama gizliyor...

    Adını efsanelerden alan göl

    Adını efsanelerden alan göl

    Cimbom'da büyük kriz! Garry Rodrigues...

    Cimbom'da büyük kriz! Garry Rodrigues...

    Kadir 3 kelime ile Neslihan'ı anlattı

    Kadir 3 kelime ile Neslihan'ı anlattı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri