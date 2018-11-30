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Meghan, Kate'i hüngür hüngür ağlattı

Dünyada milyonlarca kişinin gözleri her ikisi de "moden çağın külkedileri" olarak nitelendirilen Kate Middleton ile Meghan Markle üzerine çevrildi. Ama bu kez ne giydiklerini ya da saçlarını nasıl taradıklarını incelemek değil amaç. Yollarının neden ayrıldığını anlamaya çalışmak.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
30.11.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:
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Meghan, Katei hüngür hüngür ağlattıNext

Geçen hafta önce bir iddia olarak gündeme gelen ardından da Prens William ve Prens Harry'nin aileleriyle birlikte oturdukları Kensington Sarayı'ndan resmi olarak yapılan açıklamaya göre kardeşler yollarını ayırmanın eşiğinde.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: kraliyet ailesi

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