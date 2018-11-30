Meghan, Kate'i hüngür hüngür ağlattı

Dünyada milyonlarca kişinin gözleri her ikisi de "moden çağın külkedileri" olarak nitelendirilen Kate Middleton ile Meghan Markle üzerine çevrildi. Ama bu kez ne giydiklerini ya da saçlarını nasıl taradıklarını incelemek değil amaç. Yollarının neden ayrıldığını anlamaya çalışmak.
Geçen hafta önce bir iddia olarak gündeme gelen ardından da Prens William ve Prens Harry'nin aileleriyle birlikte oturdukları Kensington Sarayı'ndan resmi olarak yapılan açıklamaya göre kardeşler yollarını ayırmanın eşiğinde.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.