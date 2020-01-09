Meghan kaçtı, herkes Kate için saraya koştu

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet ailesinden çekildiklerini açıklamasından sonra özellikle de aile üyeleri büyük bir şok yaşadı. Kraliçe 2. Elizabeth'e haber bile verilmeden kamuoyuna duyurulan bu kararın ardından aile henüz toparlanamasa da günlük yaşamını sürdürmeye çalıştı.