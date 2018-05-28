Meğer onlar kavgalıymış

İlk bakışta çok iyi anlaşan kalabalık ve mutlu bir aile tablosu çizen İngiliz kraliyet ailesinde kapalı kapılar ardında neler yaşandığını biliyor musunuz? Özellikle de Prens Charles ile kendisi yerine kraliyet tacını giyeceğine kesin gözüyle bakılan büyük oğlu Prens William arasında.
Ünlülerin hayatlarının bilinmeyen yanlarını anlatan biyografileriyle tanınan Tom Bower, kısa bir süre önce piyasaya çıkan Rebel Prince (Asi Prens) adlı yeni kitabında Prens Charles ile Prens William arasında ciddi bir gerilim yaşandığı iddialarına yer verdi.
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