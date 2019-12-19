Meğer gerçek oğluymuş!

Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz?
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / HÜRRİYET ARŞİV
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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram sayfasında oğlu Murat ile fotoğrafını paylaştı. Arkın, 1979 yapımı 'Vatandaş Rıza' filmi ile ilgili bir detayı da takipçilerine anlattı...
"Vatandaş Rıza filmini çekeceğim.Anne arıyorum, buluyorum, çocuk arıyor, buluyorum. Ama ikisini bir araya getirince istediğim ana-oğul sıcaklığını göremiyorum. Bir gün eve geldim. Karım, Murat’ı kucağında uyutuyor.Onu öylesine ana gibi, sımsıcak bir merhamet ve şefkatle kucaklamış ki, cennetten bir resim görür gibi oldum."
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"Böylece yine Vatandaş Rıza’ya başladık.Ben köyden gelme biriyim.Karım, oğlum, öylesine büyük ve güzel hayallerle bir gecekonduyu bitirip içine girdik ki, mutluluktan o gece ağladık."
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"Ama bir zenginin oğlu, keyif için gelip yuvamızı yıktı. Çiçeklerimizi, emeğimizi, hayallerimi arabasıyla ezip geçti. Bende hak arama adına Atatürk heykeli önünde açlık grevine başladım.Murat dört yaşında. Aylardan Kasım. Öldüresiye bir soğuk var. Üstelik üç itfaiye arabası su sıkıyor ki, yağmurlu bir gece olsun."
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"Murat, ilk açlık grevine katılan yakınım olacak. Soğuğun tazyikli suyun, yağmuru içinden yürüyüp gelecek. ‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ deyip yanıma oturacak.Yağmurun içinde karanlıkta küçücük bedenini gördüm. Dişleri takırdıyor, titriyordu.‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ dedi. Gelip yanıma oturdu.Gözyaşlarımı tutamadım.Bereket şiddetli yağmur yüzüme vurduğundan ağladığım belli olmuyordu."
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"Bu bir film sahnesi değildi. Murat, küçücük yüreğiyle babadan ayrı kalmanın acısını kavuşmanın mutluluğunu o gece, yağmur altında yanımda yaşıyordu.Bu yüzden hep bizi birbirimizden kimse ayıramaz deriz."
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Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz?
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Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı?
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1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasında girmeyi başarmış bir isim...
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'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!
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Türkali fotoğrafı 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştı...
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DENİZ TÜRKALİ
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Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz?
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'Zalim İstanbul'un hemşiresi Cemre'ye büyük bir aşkla bağlı olan Nedim'i Berker Güven'i ilk nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz?
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Performansı ile izleyiciden tam not alan Berker Güven, 2016 yılında başrollerini Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in paylaştığı 'Vatanım Sensin' ile izleyici karşısına çıkmıştı....
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Berker Güven, dizide Aleksi karakterine hayat veriyordu...
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Ekranların en sevilen oyuncularından Burçin Terzioğlu ilk kez kamera karşısına usta oyuncu Şener Şen ile geçti.
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1986 yapımı 'Çıplak Vatandaş' filminde rol alan Terzioğlu, oyunculuğa çocuk yaşında adım attı.
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BURÇİN TERZİOĞLU - 1986 PERİHAN ABLA
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Aybüke Pusat’ın nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı.
Aybüke Pusat çok başarılı bir balerinken sakatlanınca her şeye küsüp evine kapandı.
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Arkadaşlarının zoruyla katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? İse hayatını değiştirdi.
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YARIŞMAYA GİT!
Onu ekranda görenler güzellik yarışmasına katılması için teşvik etti. O da denileni yaptı. Miss Turkey 2014’e katılıp üçüncü oldu. Ardından da şöhret geldi.
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Pusat, Medcezir, O Hayat Benim, Familya, Söz ve Şahin Tepesi dizilerinde rol aldı.(Günaydın)
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Demet Sağıroğlu, uzun süren sessizliğini “Açık Çay” adlı single’ıyla bozdu. Şarkıya sürprizli bir de klip çekildi.
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Çekimde Sağıroğlu’na 23 yıl önce “Arnavut Kaldırımı” ve “Aşk Perisi” kliplerinde de rol alan, o dönemin küçük yıldızı Batuhan Aydar eşlik etti.
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Demet Sağıroğlu ve Batuhan Aydar, 23 yıl önce “Arnavut Kaldırımı” klibinde birlikte kamera karşısına geçmişti.
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Yıllar sonra şöhretin zirvesine çıkacağından habersiz objektiflere poz veren bu delikanlıyı tanıdınız mı?
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Bulduğu her fırsatı arkadaşlarıyla birlikte geçiren bu genç adam, şimdilerde rol aldığı dizi ile milyonlarca eve konuk oluyor...
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Fotoğraftaki kişi 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin Tahir'i Ulaş Tuna Astepe!
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'Karadayı' dizisinde Mahir'in kardeşi 'Orhan' rolüne hayat veren Ulaş Astepe, ilk başrol deneyimini 'Tahir' karakteri ile yaşadı.
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1988 doğumlu oyuncu yeni rolü ile kadınların yakın markajında!
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Popçu Gülşen'in şöhret olmadan önce Tulga Aktuğ'un klibinde oynadığı ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV - INSTAGRAM
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Ünlü popçu 1995 yılında çekilen "Ay Bu Kız Beni Öldürecek" klibi ile şöhret macerasına başladı.
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Geçen 23 yılda, Gülşen kariyerini zirveye çıkarırken, Tulga Aktuğ kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurdu.
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'İçerde' dizisinde Komiser Selim rolü ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yıldıran, şu sıralar 'Çukur' ile ekranlarda...
Dizide 'Kemal' karakterine hayat veren ve izleyiciden tam not alan genç oyuncuyu ilk kez nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz?
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1981 yılında İstanbul'da doğan Yıldıran, Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü mezunu...
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Türk izleyici profesyonel dansçı olan Uğur Yıldıran'ı ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında gördü...
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Yıldıran'ın Hadise'ye sarılarak verdiği pozlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
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Genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.
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2011 yılında izleyici ile buluşan 'Kolej Günlüğü' dizisini hatırlayanlar var mı?
Onur, Mert ve Elif'in hikayesini anlatan dizi çok uzun soluklu olmamıştı... Buna rağmen dizi sektörüne iki başarılı isim kazandırdı!
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Dizide Mert karakterine hayat veren Furkan Andıç, 'Tatlı İntikam' dizisi ile şöhretin zirvesine çıktı. Son olarak Meryem'de canlandırdığı 'Savaş Sargun' karakteri ile gündemdeydi....
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Tuba Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekor ve Tasarım bölümünde okurken, okulda fotoğraf çeken bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen keşfedilmişti.
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Tuba Büyüküstün’ün de birçok star isim gibi ünlü olmadan figüranlık yaptığı ve kliplerde rol aldığı biliniyor.
Güzel oyuncunun geçmişte klibinde oynadığı isimler arasında en büyük rakibi olarak gösterilen Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun olması ise özellikle dikkat çekiyor.
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Büyüküstün, Kenan Doğulu’nun 2003 yılında piyasaya çıkardığı “Demedi Deme” albümünde yer alan “Tanımamışsın” klibinde rol almış ve güzel oyuncunun sadece birkaç saniye yakın plan görüntüsüne yer verilmişti.
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Yayınlandığı dönemde beğeniyle izlenen Huzur Sokağı dizisindeki 'üniversiteli kız'ın kim olduğunu biliyor musunuz?
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O genç kız 1987 doğumlu oyuncu Özge Gürel'den başkası değil!
Lise yıllarında kamera önüne merak saran Gürel, oyunculuk kariyerine tematik kanallarda yayınlanan tv filmlerindeki minik rollerle başladı...
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Kiraz Mevsimi dizisiyle ilk başrolünü alan ve şöhretin zirvesine çıkan Gürel, hayran kitlesini bir hayli arttırdı. Ünlü oyuncu televizyon dünyasının en çok aranan isimlerinden.
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AHMET KURAL - 2007 FİKRİMİN İNCE GÜLÜ
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BERGÜZAR KOREL - 1998 KIRIK HAYATLAR
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BURCU BİRİCİK - 2007 MAÇOLAR
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ÇAĞATAY ULUSOY - 2009 ARKA SOKAKLAR
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 2002 KOÇUM BENİM
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ERKAN PETEKKAYA - 1998 GÜZEL GÜNLER
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KADİR DOĞULU - 2010 KÜÇÜK SIRLAR
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KENAN İMİRZALIOĞLU - 1998 DELİ YÜREK
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MURAT YILDIRIM - 1999 AYRILSAK DA BERABERİZ
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NESLİHAN ATAGÜL - 2006 YAPRAK DÖKÜMÜ
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SİNEM KOBAL - 2001 DADI
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1994 GÜLŞEN ABİ
"İçerde" dizisinde "Alyanak" karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler'i Türk izleyicisi aslında 1994 yapımı TRT dizisi "Gülşen Abi" ile tanıdı.
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Şahinler, başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı sitcom'da, bir gazetede çalışan ve kendini tavuk zanneden “Nejat” karakteriyle izleyiciyi güldürmüştü. O yıllardan bu yana daha çok tiyatroya ağırlık veren ve dizilerde fazla rol almayan başarılı sanatçı, son senelerde TV ekranlarına geri dönmüştü.
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Aynı dizide Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak rol almıştı.