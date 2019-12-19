Meğer gerçek oğluymuş!

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram sayfasında oğlu Murat ile fotoğrafını paylaştı. Arkın, 1979 yapımı 'Vatandaş Rıza' filmi ile ilgili bir detayı da takipçilerine anlattı...



"Vatandaş Rıza filmini çekeceğim.Anne arıyorum, buluyorum, çocuk arıyor, buluyorum. Ama ikisini bir araya getirince istediğim ana-oğul sıcaklığını göremiyorum. Bir gün eve geldim. Karım, Murat’ı kucağında uyutuyor.Onu öylesine ana gibi, sımsıcak bir merhamet ve şefkatle kucaklamış ki, cennetten bir resim görür gibi oldum."