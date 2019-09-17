Ünlü oyuncunun eski fotoğrafları şaşırttı!

Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Peki aynı yollardan geçen ünlü isimler hangi okullarda okudu biliyor musunuz? Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?
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