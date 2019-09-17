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Ünlü oyuncunun eski fotoğrafları şaşırttı!

Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Peki aynı yollardan geçen ünlü isimler hangi okullarda okudu biliyor musunuz? Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Hürriyet Haber
17.09.2019 - 10:44 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncunun eski fotoğrafları şaşırttıNext

Oyuncu Akın Akınözü, Vogue dergisine verdiği röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” demişti...

Etiketler: ünlüler , okul fotoğrafları , ünlülerin önlüklü fotoğrafları
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