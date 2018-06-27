Meclis'e veda eden isimler...

Mecliste uzun süredir görev yapan tecrübeli siyasetçiler parlamentoya veda etti. Bu isimler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor. HDP'li Celal Doğan da 41 yıl sonra Meclis'e veda etmiş oldu.
Mecliste uzun süredir görev yapan tecrübeli siyasetçiler parlamentoya veda etti. Bu isimler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor.
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