MEB yanıt verdi: AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?





AÖL SONUÇLARI SORGULAMA



AÖL sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.