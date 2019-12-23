MEB yanıt verdi: AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen AÖL sınavının soruları ve cevap anahtarı kısa sürede online sistem üzerinden yayımlanmıştı. Şimdi açıköğretimlilerin gözü kulağı MEB'ten gelecek sonuç duyurusunda. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL 1. dönem sınavları hazırlık sürecini geride bırakan açıköğretimliler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk sınavı 7-8 Aralık'ta 3 oturumda tamamlandı. AÖL soru-cevap duyurusuyla alacakları notlar üzerine tahmin yürüten öğrenciler, kesin sonuçlar için MEB'ten gelecek duyuruya kilitlendi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
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MEB 2019-2020 iş takvimine göre, AÖL 1. dönem sonuçları 2 Ocak'ta açıklanacak. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın online sistemi üzerinden bireysel AÖL sonucunu görüntüleyebilecek. Peki, AÖL sonuç sorgulama nasıl yapılacak?
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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA
AÖL sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.