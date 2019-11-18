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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 16:09,

Kasım ara tatilinde hangi etkinlikler yapılacak? MEB ara tatil programı nasıl görüntülenir?

Farklı kademelerde eğitim hayatına devam eden 18 milyon öğrenci ara tatile başladı. Ara tatilde dinlenme fırsatı bulan öğrenciler bir yandan da gelişimlerine katkı sağlayacak pek çok etkinlikle vakit geçirecek. Peki, MEB ara tatil programı nasıl görüntülenir?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde öğrenciler için birbirinden faydalı çalışma ve etkinlikler düzenliyor. Her il için farklı etkinliklerin yapılacağı ara tatilde öğrenciler; müze, kütüphane, şehitlik, üniversite gezileri yapacak. Gezilerin yanı sıra öğrencilere, sosyal medya kullanımı, empati yapma ve öfke kontrolü gibi konularda da eğitim verilecek. İşte, İl İl ara tatil etkinlikleri...

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MEB'in ara tatil için hazırladığı "http://aratatil.meb.gov.tr/" sitesinde karşınıza çıkan haritadan bulunduğunuz ili seçerek etkinlikleri görebilirsiniz. Daha sonra gün gün karşınıza çıkan etkinlik listesinden, herhangi birine tıkladığınızda; etkinliğin saati, yeri ve hangi kademede eğitim alacak öğrencileri kapsadığı görüntüleyebilirsiniz.

381 İL İÇİN AYRI ETKİNLİKLER

81 İL İÇİN AYRI ETKİNLİKLER

Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi hazırlandı. Veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

İL İL ETKİNLİK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

4ETKİNLİKLER NELER

ETKİNLİKLER NELER?

İlk ara tatilde öğrencilerin tercihine sunulmak üzere hazırlanan etkinlik programı, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.

5ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.

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Gizemi çözülemiyor, efsaneleri çok... '20 yıl önce kan şeklinde aktı'

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor. Suyunun rengi ve kaynağı hakkında gizemini koruyan Yeşilgöz'ün efsaneleri de çok... Bunlardan en çok konuşulanı Keş Dağı'ndaki bir mağaradan atılan saman balyalarının Yeşilgöz'den çıkması. Tekir Mahallesi sakinlerinden olan Necati Elma, "20 sene önce şiddetli bir yağmurdan dolayı su göl halinde kaldı, öndeki akıntısı kurudu. Kan şeklinde aktı. Bu mahallenin insanları duaya çıktılar ve duadan yarım saat sonra tekrar aynı eski halini geri aldı'' dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde öğrenciler için birbirinden faydalı çalışma ve etkinlikler düzenliyor. Her il için farklı etkinliklerin yapılacağı ara tatilde öğrenciler; müze, kütüphane, şehitlik, üniversite gezileri yapacak. Gezilerin yanı sıra öğrencilere, sosyal medya kullanımı, empati yapma ve öfke kontrolü gibi konularda da eğitim verilecek. Peki, MEB ara tatil programı nasıl görüntülenir?

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Gizemi çözülemiyor, efsaneleri çok... '20 yıl önce kan şeklinde aktı'

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor. Suyunun rengi ve kaynağı hakkında gizemini koruyan Yeşilgöz'ün efsaneleri de çok... Bunlardan en çok konuşulanı Keş Dağı'ndaki bir mağaradan atılan saman balyalarının Yeşilgöz'den çıkması. Tekir Mahallesi sakinlerinden olan Necati Elma, "20 sene önce şiddetli bir yağmurdan dolayı su göl halinde kaldı, öndeki akıntısı kurudu. Kan şeklinde aktı. Bu mahallenin insanları duaya çıktılar ve duadan yarım saat sonra tekrar aynı eski halini geri aldı'' dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA) /