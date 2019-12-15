MEB açıkladı: Okullar ne zaman tatil olacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?
Okular ne zaman tatil olacak ve 15 tatil ne zaman başlayacak sorusu, öğrenciler ve velilerin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Tatil planlarının yapılması dolayısıyla önem arz eden okullar ne zaman tatil olacak sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre belli olacak. İşte, 15 tatil ne zaman başlıyor ve okullar ne zaman tatil olacak sorusunun cevabı
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Sömestr tatili ne zaman başlıyor ve okullar ne zaman tatil olacak sorusu, son günlerde pek çok öğrencinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bakanlığın takvimine okullar ne zaman tatil olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu bilgiler ile 15 tatil için planlarını kolayca yapabilecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman tatil olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencileri n sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.
İşte, okulların ne zaman tatil olacağına dair detaylar...
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Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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Okula devamsızlığa ‘pedallı’ çözüm
Samsun'da bir okulda artan devamsızlık sorununu çözmek için ödül olarak 'bisiklet sürme etkinliği' düzenleniyor. Etkinlikte öğrenciler hem eğleniyor hem spor yapıyor. Böylece devamsızlığın önüne geçmek hedefleniyor.
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi kapsamında yürütülen projelerden biri olan ‘Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ Canik ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu’nda uygulanıyor. Çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı bölgede öğrencilerin okula devamsızlık yapmaya başladı. Okul yönetiminin aldığı kararla sosyal aktiviteler yoluyla öğrencilerin okula bağlı kalmaları için etkinlikler düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yaklaşık 40 bisikletle Doğupark’ta öğrenciler hem eğleniyor hem de spor yapıyor.
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Öğrencilerin okula devamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, şunları söyledi:"Geçmiş yıllarda bu devamsızlık problemini gidermek için çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu yıl farklı projeler geliştirip özellikle öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında okula bağlamak adına Doğupark sahil alanında bisiklet sürme etkinliği düzenliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okula devamını sağlamak istiyoruz. Bu yıl yaptığımız 'Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ ile her geçen gün devamsızlık oranlarımız düşüyor. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla birlikte sosyal etkinliklerini eğlenceli bir şekilde devam ettiriyor."
Okulun rehberlik öğretmen Tuğba Kiremitçi ise "Okula geldiğim zaman bu okulun en fazla devamsızlık problemi olan okullardan bir olarak gördüm. Bunun üzerine öğrenciler okula daha fazla bağlayabilmek adına öğrencileri okulun dışarısında farklı bir ortamda sosyal aktiviteye sokarak devamsızlığı getirebileceğimizi düşündük. İlk başta 10 bisikletle başladık. Daha sonra öğrencilerden talep arttı. Başka okullardan bisiklet istedik, ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle bisiklet sayımız çoğaldı. Amacımız devamsızlık sorununu çözmek" dedi.