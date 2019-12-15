MEB açıkladı: Okullar ne zaman tatil olacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Sömestr tatili ne zaman başlıyor ve okullar ne zaman tatil olacak sorusu, son günlerde pek çok öğrencinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bakanlığın takvimine okullar ne zaman tatil olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu bilgiler ile 15 tatil için planlarını kolayca yapabilecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman tatil olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencileri n sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.



İşte, okulların ne zaman tatil olacağına dair detaylar...