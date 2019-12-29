MEB açıkladı: 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

15 tatil ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman tatil olacak sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 2020 yılında okullar ne zaman tatil oluyor sorusuna alacakları cevaba göre tatil planlarına yön kazandıracak olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları soruşturmaya başladı. Peki, ara tatil olarak bilinen 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında resmi bilgilerOKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.



İşte, okulların ne zaman tatil olacağına dair detaylar...