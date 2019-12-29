MEB açıkladı: 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?
15 tatil ne zaman başlıyor sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Sömestr tatilinin başlayacağı tarihe göre harekete geçecek olan öğrenciler ve veliler, buna göre tatil planlarını yapacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihe göre 15 tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, sömestr tatilinin başlangıç tarihi hakkında bazı bilgiler
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15 tatil ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman tatil olacak sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 2020 yılında okullar ne zaman tatil oluyor sorusuna alacakları cevaba göre tatil planlarına yön kazandıracak olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları soruşturmaya başladı. Peki, ara tatil olarak bilinen 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında resmi bilgilerOKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.
İşte, okulların ne zaman tatil olacağına dair detaylar...
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Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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Öğrenciden Bakan Selçuk'a şarkılı davet
Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, yazıp seslendirdiği ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı var’ şarkısıyla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u evine davet etti.
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Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik uygulamaya konulan ‘Bir Kahvenizi İçeriz’ projesi kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler velilerin evlerine konuk oluyor. Hayata geçirilen bu projeden yola çıkan Kırıkkale’ye bağlı Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı var’ isimli şarkıyı yazdı. Yazıp seslendirdiği şarkıyı Twitter’dan paylaşan Akkösel, "Sayın Bakanım, 40 yıllık hatır için sizi ilçemize kahvemizi içmeye bekliyorum" diyerek, Bakan Selçuk’un evine konuk olmasını istedi. Akkösel’in bu videosu Twitter da en çok izlenen videolar arasına girdi.
Öte yandan, il genelinde uygulanan bu proje kapsamında, 24 bin 700 öğrencinin evinin ziyaret edildiği öğrenildi.