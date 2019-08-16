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'Mayolu görmek istesem plaja giderim'

Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.

Hürriyet Haber
16.08.2019 - 11:41 | Son Güncelleme:
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Mayolu görmek istesem plaja giderimNext

Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.

Etiketler: ajda pekkan

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