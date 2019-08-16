'Mayolu görmek istesem plaja giderim'

Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.
Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.