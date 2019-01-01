'Mavi Vatan'da 2019'a girdiler

Birçok vatandaş 2019 yılını eğlence mekanlarında ve evlerinde karşılarken, görev başında olan kurumlardan Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Kemalreis Fırkateyni personeli yeni yılı uluslararası karasularında görevinin başında karşıladı. Bölgede sismik tarama yapan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin güvenliğini sağlayan TCG Kemalreis Fırkateyn personeli, ailelerinden uzakta olsa da ülke güvenliğinin huzuru ve mutluluğu içinde olduklarını belirttiler.
Doğu Akdeniz’de ‘Akdeniz Kalkanı Harekatı’ görevini yürüten TCG Kemalreis fırkateyni personeli gözü 7/24 sismik araştırma gemisinin üzerinde uluslararası sularda seyrediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 170 personelin görev yaptığı, 118 metre uzunluğundaki TCG Kemalreis fırkateyni personeli 31 Aralık 2018’i 1 Ocak 2019’a bağlayan gece saat 00.00’ı gösterdiğinde gemi komutanı Deniz Yarbay Mehmet Özgür Özömek gemi personelinin yeni yılını kutladı.
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