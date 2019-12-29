MasterChef Türkiye eleme gecesi duygu seli yaşattı! MasterChef'te Güzide mi elendi?
Yaklaşık 120 gündür yayın hayatına devam eden MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te kim elendi sorularının yöneltildiği pazar günü, birçok kişinin merak ettiği konu, Güzide, Cemre ve Alican isminden hangisinin elendiği oldu. Güzide'nin gözyaşları içerisinde üzerindeki baskıya dair ifadelerde bulunduğu gecede, bir kişi MasterChef olma hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi? İşte, o isim ve diğer finalistler hakkında bazı bilgiler
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MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan eleme gecesi heyecan dolu anlara sahne oldu. Gecenin belirli aşamasından sonra gözyaşlarının yemeklerin önüne geçtiği MasterChef'te duygusal dakikalar yaşandı. Finalistler belirlendikten sonra sosyal medya üzerinden üzerine kurulan kara propagandayı dillendiren Güzide, olan biteni acımasızca olarak yorumladı. Peki, MasterChef Güzide kimdir ve son bölümü merak uyandıran MasterChef'te kim elendi?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?
MasterChef'te dün akşam elenen isim, tüm yemeklerin sergilenmesi ve yarışmacıların puanlarını almasının ardından netlik kazandı. Yaklaşık 4 aydır 300'e yakın yemeğin yapıldığı MasterChef Türkiye'de kim elendi sorusu, dün akşam yarışmayı izleyemeyenler tarafından bir kez daha araştırıldı. MasterChef son bölümüne eleme dışında damga vuran bir diğer konu ise Güzide'nin gözyaşları oldu.
MasterChef'te dün akşam elenen isim, en az puanı alan Güzide Mertcan oldu. 3 yemek yapan yarışmacılardan Güzide 54 puan, Alican 66, Cemre 69 puan aldı.
Güzide, günün sonunda gözyaşlarını tutamadı ve bazı açıklamalarda bulundu...
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GÜZİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Eleme heyecanı devam ederken 2. oyun sonrası yarışmacı Güzide Mehmet Şef'in sorusunun ardından gözyaşlarını tutamadı. Modunun neden düşük olduğunu söyleyen yarışmacı kendisiyle ilgili sosyal medya yorumları nedeniyle duygularına hakim olamadığını dile getirdi.
Güzide Mercan yarışmaya şu sözlerle veda etti, 'Benim bu yarışmaya girmekteki yegane amacım bazı şeylerden çok fazla vazgeçirilen insan var. Hayallerinden çok fazla vazgeçen insan var.
Ben hayatım boyunca hep 'onu da yapma kızım' hep bir yönlendirmeyle yaşadım. Ve hakikatten benim adıma gurur duyacaksınız bu mesleğin peşini bırakmayacağım.’
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GÜZİDE'DEN MANİDAR PAYLAŞIM
Güzide, sosyal medyada Nur Suresi 15. Ayet'ini paylaşarak gönderme yaptı;"Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Hâlbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır."
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MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?
MasterChef Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Şu an yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde.
Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış. Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChefe katıldım"
GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?
1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa MERTCAN, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.
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MEHMET ŞEF'TEN GÜZİDE AÇIKLAMASI
Güzide'nin elenmesinin ardından görüşlerini aktaran Mehmet Şef, duygu dolu açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;
"Seninle ilgili ilk hatırladığım ve aklıma kazanan şey şuydu; Burada artık elemeleri yapıyorduk ve son 14'ü belirleyecektik. Yanındaki yarışmacı köfte tarifi istiyordu ve sen de vermiştin. Ben sana neden tarifi verdiğini sorduğumda ise sen, 'çocuklarıma örnek olmak için buradayım' demiştin. Beni etkileyen en önemli sahnelerden birisi buydu. Bu bizim için çok değerli bir mesajdı."