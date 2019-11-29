MasterChef’te kim elendi? Sorusu neden yanıt bulmadı – MasterChef eleme günü fragmanı yayınlandı

ELEME ADAYLARI KİMLER?



MasterChef Türkiye'nin 27 Kasım tarihinde gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda ise bir ilk yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Trabzon hurması ve kestane ile hünerlerini göstermeye çalışan yarışmacılar, jürinin testinden geçemedi, Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican da eleme potasına kalan isimler oldu.



Böylece eleme adayları Rıfat, Güzide, Batuhan ve Kıvanç oldu.