MasterChef’te kim elendi? Sorusu neden yanıt bulmadı – MasterChef eleme günü fragmanı yayınlandı
Perşembe günleri eleme heyecanının yaşandığı MasterChef’te bu hafta bir değişiklik yaşandı. MasterChef 28 Kasım Perşembe günü MasterClass bölümüyle ekranlara geldi. MasterClass bölümünün hemen ardından ise eleme bölümüne dair ipuçları veren fragman yayınlandı. Peki, MasterChef’te eleme ne zaman yapılacak?
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Haftanın dört günü yayınlanan, salı ve çarşamba günleri eleme adaylarının belirlendiği MasterChef'te eleme günü değişikliği yapıldı. 28 Kasım tarihli bölümde eleme bekleyen izleyiciler, MasterClass ile karşılaştı. Peki, MasterChef’te eleme ne zaman yapılacak?
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Yarışmanın eleme günü bu hafta 1 gün gecikmeli ekranlarda olacak. MasterChef Türkiye'de perşembe akşamları yapılan eleme gecesi cuma gününe geçti. MasterChef’te kim elendi? Sorusunun yanıtı 29 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
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ELEME GÜNÜ BÜYÜK TALİHSİZLİK
Eleme gününü erteleyerek izleyicilerinin merak dozunu artıran MasterChef’in eleme günü olan 57. Bölüm fragmanına ise yarışmacılardan birinin yaşadığı talihsizlik damga vurdu. Uskumru dolması yapacak olan yarışmacılardan birinin balığının yarık olması jüri üyelerini endişelendirdi. Bu durumun o yarışmacının kaderini nasıl değiştireceği yeni bölümde belli olacak.
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ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'nin 27 Kasım tarihinde gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda ise bir ilk yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Trabzon hurması ve kestane ile hünerlerini göstermeye çalışan yarışmacılar, jürinin testinden geçemedi, Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican da eleme potasına kalan isimler oldu.
Böylece eleme adayları Rıfat, Güzide, Batuhan ve Kıvanç oldu.
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MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ
Cuma günü eleme bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef’te yarışmacılardan biri veda yemeğini yapacak. Eleme potasına kalan yarışmacılar 'uskumru dolması' ile jüri karşısına çıkacaklar. Yemeği en az beğenilen isim MasterChef macerasını tamamlayacak ve büyük ödüle veda edecek.