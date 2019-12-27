MasterChef’te kim elendi? (Gözyaşlarına boğuldu) MasterChef ilk finalist ve 3. eleme adayı kim oldu?
MasterChef’in 26 Aralık tarihli bölümünde final haftasının 3. Eleme adayı ve ilk finalist belli oldu. Güzide ve Cemre arasında gerçekleşen kıyasıya mücadele sonucunda jürilerin tabağını en az beğendiği isim MasterChef 3. Eleme adayı olarak belirlendi. MasterChef’in yeni bölüm fragmanına ise Mehmet Şef’in gözyaşları damga vurdu. Pek, Mehmet Şef’i ağlatan isim kim, MasterChef’ten kim elendi? Tüm bu soru işaretleri MasterChef yeni bölümünde belli olacak...
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MasterChef’te büyük final yolunda geri sayım devam ediyor. Bugün ve hafta sonu olmak üzere 3 bölüm sonra ekran macerasını tamamlayacak olan MasterChef’in son bölümünde oynanan 3 oyunun ardından yarı finali yükselen ilk yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef'te yarı finale kim yükseldi, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef'te kazanan ve kaybeden...
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MASTERCHEF PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENDİ?
MasterChef'in son bölümünde Cemre ve Güzide 3 farklı oyunda karşı karşıya geldi. İlk oyunda sebzeli hindi yapmak için mutfağa giren yarışmacılar kısa sürede en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İlk oyunda puan durumu şu şekilde oluştu; Cemre 21 puan, Güzide 20 puan.
İkinci oyunda şefler bu kez yarışmacılardan kuşkonmazdan yaratıcı tabak istedi. 30 dakika boyunca mutfakta ter döken yarışmacılar şeflerin tadımı sonrası puanlarını katladı. İkinci oyunun ardından toplamda Cemre 39, Güzide 36 puana ulaştı.
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Üçüncü oyun sonunda ise Güzide 49 puan, Cemre 50 puan aldı. Böylece Güzide eleme adayı oldu. MasterChef final haftasında Ekin ve Alican'ın ardından Güzide 3. eleme adayı oldu. Böylece 4 isim arasından Cemre, son oyunda da başarılı olarak, yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu. Finali pazar günü gerçekleştirecek olan MasterChef'te yarı finale kalacak olan iki yarışmacı, Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.
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MasterChef'in son bölümünün hemen ardından paylaşılan yeni bölüm tanıtımına ise Mehmet Şef'in gözyaşları damga vurdu. MasterChef'te yarı finale kadar geldikten sonra elenen ismi açıklayan Mehmet Şef'in duygusal anlar yaşadığı görülüyor. MasterChef'i ağlatan isim 27 Aralık Cuma akşamı belli olacak.