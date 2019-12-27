MasterChef’te kim elendi? (Gözyaşlarına boğuldu) MasterChef ilk finalist ve 3. eleme adayı kim oldu?

Üçüncü oyun sonunda ise Güzide 49 puan, Cemre 50 puan aldı. Böylece Güzide eleme adayı oldu. MasterChef final haftasında Ekin ve Alican'ın ardından Güzide 3. eleme adayı oldu. Böylece 4 isim arasından Cemre, son oyunda da başarılı olarak, yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu. Finali pazar günü gerçekleştirecek olan MasterChef'te yarı finale kalacak olan iki yarışmacı, Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.