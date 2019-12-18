MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu! MasterChef 17 Aralık ödül oyunu ve eleme potası detayları
MasterChef'te 17 Aralık akşamı hem ödül oyunu hem de eleme potası heyecanı vardı. Ödül oyununda 10 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen yarışmacılar, jüri önüne en iyi tabaklarını sunabilmek için gayret gösterdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise MasterChef eleme potası için bir aday belirlenmek üzere yeni bir oyun oynandı. Peki, 17 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve eleme potası içerisine kim girdi? İşte, yeni bölüm sürprizi ile birlikte o detaylar
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MasterChef eleme potası 17 Aralık akşamı bir adayın daha dahil olması ile netlik kazandı. Ödül oyunu ile birlikte eleme potası heyecanını yaşayan MasterChef yarışmacıları, 17 Aralık gecesi jüri önüne iki farklı tabakla çıktı. Ödül oyununda 10 bin liralık büyük ödülü alabilmek için yakınları ile tezgahın başına geçen yarışmacılar, en iyi tabağı çıkarmak için mücadele etti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve eleme potasına giren aday kim oldu? İşte, gecede yaşanan tüm olaylar
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar bir yakını birlikte yemek yaparak 10 bin liralık ödül için yarıştılar. Su böreği yapan yarışmacılara yakınları kendi seçtikleri yemekle eşlik etti. Batuhan annesi, Güzide ablası, Cemre anneannesi, Alican kuzeni, Ekin ise kız kardeşi ile mutfağa girdi.
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Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yapan isim belli oldu. Bu hafta 10 bin TL'yi alarak ödül oyununu kazanan isim Batuhan oldu.
MasterChef'te eleme potasına giden isim ise şu şekilde belirlendi...
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MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Oynanan ödül oyunu sonrası MasterChef yarışmacıları bu kez eleme oyunu için tezgah başına geçti. En iyi yemeği yaparak elemeden kurtulan ilk isim Cemre oldu.
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Şeflerin değerlendirmesi sonrası bu haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.
MasterChef'in önceki bölümünde haftanın ilk eleme adayı Alican olmuştu.