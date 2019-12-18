MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu! MasterChef 17 Aralık ödül oyunu ve eleme potası detayları

MasterChef eleme potası 17 Aralık akşamı bir adayın daha dahil olması ile netlik kazandı. Ödül oyunu ile birlikte eleme potası heyecanını yaşayan MasterChef yarışmacıları, 17 Aralık gecesi jüri önüne iki farklı tabakla çıktı. Ödül oyununda 10 bin liralık büyük ödülü alabilmek için yakınları ile tezgahın başına geçen yarışmacılar, en iyi tabağı çıkarmak için mücadele etti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve eleme potasına giren aday kim oldu? İşte, gecede yaşanan tüm olaylar



MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef'in yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar bir yakını birlikte yemek yaparak 10 bin liralık ödül için yarıştılar. Su böreği yapan yarışmacılara yakınları kendi seçtikleri yemekle eşlik etti. Batuhan annesi, Güzide ablası, Cemre anneannesi, Alican kuzeni, Ekin ise kız kardeşi ile mutfağa girdi.



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