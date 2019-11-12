MasterChef’te son bölümde kim kazandı? MasterChef kaptanlık ve ödül oyununun kazananı





MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım tarihli bölümünde çifte heyecan yaşandı. Her hafta farklı tariflerle yarışan MasterChef’in yarışmacıları önce bireysel olarak kaptanlık, ardından ödül mücadelesi verdi. Geceye kural değişikliği damga vurdu. Takım oyunu sırasında şefler kural değişikliği yaparak takımları şaşırttı. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümünde yaşananların kısa bir özeti…







KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef yeni haftanın açılışını 11 Kasım Pazartesi günü yaptı. Haftanın açılışını hızlı bir şekilde yapan MasterChef yarışmacıları her hafta olduğu gibi bu hafta da ilk olarak ödül oyunu olan MasterClass için yarıştı. MasterClass mücadelesinden önce ise takımların kaptanı belirlendi. Kaptanlık için mücadele veren yarışmacılar, bu kez 6 farklı simit türü ve garnitür yapmak için mutfağa girdi. Jürilerin tabağını en beğendiği isim kaptanlıkla ödüllendirildi ve karşı takımın kaptanını belirleme fırsatı bularak eleme yolunda avantaj elde etti.