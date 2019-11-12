MasterChef’te son bölümde kim kazandı? MasterChef kaptanlık ve ödül oyununun kazananı
MasterChef'iin yayınlanan son bölümüyle MasterClass heyecanı vardı. Büyük final için geri sayımını sürdüren MasterChef’in 45. bölümünde yarışmacılar geleneksel bir lezzet olan simitin farklı tariflerini yapmaya çalıştı. Kaptanlığı belirleyen oyun ardından MasterClass mücadelesi verildi. Peki, MasterChef’te son bölümde kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümünde kaptanlık ve ödül oyununun kazananı...
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MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım tarihli bölümünde çifte heyecan yaşandı. Her hafta farklı tariflerle yarışan MasterChef’in yarışmacıları önce bireysel olarak kaptanlık, ardından ödül mücadelesi verdi. Geceye kural değişikliği damga vurdu. Takım oyunu sırasında şefler kural değişikliği yaparak takımları şaşırttı. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümünde yaşananların kısa bir özeti…
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef yeni haftanın açılışını 11 Kasım Pazartesi günü yaptı. Haftanın açılışını hızlı bir şekilde yapan MasterChef yarışmacıları her hafta olduğu gibi bu hafta da ilk olarak ödül oyunu olan MasterClass için yarıştı. MasterClass mücadelesinden önce ise takımların kaptanı belirlendi. Kaptanlık için mücadele veren yarışmacılar, bu kez 6 farklı simit türü ve garnitür yapmak için mutfağa girdi. Jürilerin tabağını en beğendiği isim kaptanlıkla ödüllendirildi ve karşı takımın kaptanını belirleme fırsatı bularak eleme yolunda avantaj elde etti.
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11 Kasım 2019 MasterChef Türkiye 45. bölümde kaptanlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bu hafta Suna, jüri üyelerinin beğenisini kazanarak mavi takımın kaptanı oldu.
MasterChef Türkiye 45. bölümde mavi takım kaptanı olan Suna kırmızı takım kaptanlığı için gerilim yaşadığı Kıvanç'ın ismini verdi. Mehmet Şef, takım kaptanları için yaptığı değerlendirmede 'MasterChef'te böyle düello görmedim...' yorumunda bulundu.
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MasterChef Türkiye 45. bölümde oynanan takım oyununda kazanan takım belli oldu. Takım oyunu sırasında şefler kural değişikliği yaparak takımları şaşırttı. Şeflerin kural değişikliği ile beşer kişilik takımlarla başlayan mücadele birer kişi ile tamamlandı.
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Peki, MasterChef’te zorlu mücadelenin sonunda hangi takım kazandı?MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde MasterClass’ı kazanan Suna’nın kaptanlığındaki Mavi takım oldu.
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Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftada 4 gün yayınlanan MasterChef'te son eleme 7 Ekim Perşembe günü yapılmıştı. Eda, Güzide, Mustafa ve Suna eleme potasından çıkmak için mücadele vermişti. Elenen isim ise yarışmanın en tartışmalı isimlerinden Eda olmuştu. MasterChef'in bu haftaki elemesi 14 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek.