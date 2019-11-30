Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Masterchef'te dün akşam kim elendi.. Mehmet Şef'ten elenen isme iş teklifi!
Masterchef Türkiye'de dün akşam zorlu bir eleme günü yaşandı. Uskumru dolması adındaki yemek yarışmacıları bir hayli zorlarken, elenen isim şefler tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Kıvanç, Güzide, Batuhan ve Rıfat'ın eleme potasında olduğu gece de bir isim yarışmaya veda etti.. Elenen isme Mehmet Şef'in iş teklifinde bulunması ise elenen yarışmacıyı duygulandırdı. Peki Masterchef'te dün akşam kim elendi?
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Masterchef Türkiye yarışmasında dün akşam heyecan dolu bir eleme akşamı yaşandı. Uskumru dolması yemeği özellikle başlangıç aşamasında yarışmacıları zorlarken, tansiyonu yüksek anlar elenme potasındaki isimleri zorladı.
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Balığın kemiğinin bir pense yardımıyla çıkarıldığı ve bunun dışında çok ince işçilik isteyen tekniğin en zor taraflarından biri de balığın derisini yırtmadan içini çıkarabilmekti. Yarışmacılara iki balık hakkı tanınırken son ana kadar çok iyi giden bir yarışmacının bir anda eleme adayı olarak ilk sırayı alması şefleri şaşırttı.
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Masterchef'in dün akşam ki eleme potasından birincilikle çıkan isim Batuhan oldu. İkinci en iyi yemeği yapan isim ise, Güzide oldu.. Son ikiye kalan isimler Rıfat ve Kıvanç oldu..
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Dün akşamın elenen yarışmacısı Kıvanç oldu. Kıvanç'ın hem balığının pişerken yırtılması hem de içinin iyi pişmemesi eleme sebebi olarak gösterildi. Kıvanç'ın elenmesine şeflerin de şaşırdığı görülürken, 'son ana kadar en iyi yapan sendin, nasıl oldu da pişirme esnasında o balık yırtıldı' sorusu şefler tarafından Kıvanç'a soruldu.
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Elenen yarışmacı olarak adını duyan Kıvanç duygusal anlar yaşarken, yarışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu ve meslek hayatında bu yarışmanın önemli bir yeri olacağını sözlerine ekledi. Kıvanç tam veda edeceği esnada ise Mehmet Şef'ten gelen teklif ile şaşkına uğradı.
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Mehmet Şef yeni çıkaracağı kitap için Kıvanç'a iş teklifinde bulundu. Yemek tekniğini ve tatların bir biri ile olan uyumunu iyi yakaladığını söyleyen Mehmet Şef 'herkese iş teklifinde bulunmam' seni editör olarak yeni çıkaracağım kitabımda görmek istiyorum' dedi.. Kıvanç Mehmet Şef'in elini öperek, ve diğer şefler ile vedalaşarak yarışmadan ayrıldı. Kıvanç ayrılırken 'buradan bir Kıvanç geldi, geçti' diyerek yarışmaya veda etti..