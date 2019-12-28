Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 09:02,
Masterchef'te dün akşam kim elendi? Ekin, Güzide, Alican... Hangi isim elendi?
Masterchef yarışmasında artık finale çok az bir süre kala elemeler daha duygusal anlara sahne alıyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden biri daha dün akşam Masterchef'e veda etti. Kararın açıklandığı anlarda ise Mehmet Şef'in göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Peki Masterchef yarışmasında dün akşam kim elendi? Ekin, Alican, Güzide'nin olduğu eleme puanlamasında en düşük puanı alan yarışmacı 4. olarak yarışmaya veda etti.
Masterchef yarışmasında dün akşam oldukça zorlu yemekler yarışmacıların eleme akşamında onları zorladı. Özellikle ana yemeğin yoğurt olduğu özgün bir menü istendiğinde yarışmacılar bir hayli zorlanarak yemeklerini sonuçlandırdılar.
Cemre bir gün önce yapılan puanlamada dokunulmazlığı alarak ilk finale kalan isim olmayı başarmış zorlu eleme stresinden uzak kalmıştı. Geriye kalan üç isim Alican, Ekin ve Güzide ise yarı finale kalmak için ter döktü. Dün geceki elemenin ardından yarışmaya bir isim daha veda etti. Peki MasterChef'te dün akşam elenen isim kim oldu?
Üçüncü eleme oyununda Alican ve Güzide puan olarak Ekin'in üzerinde yer alıyordu. Ekin son menüde de farklılık yaratmayı başaramayınca iki ismin gerisinde kaldı. Alican'ın 54, Güzide'nin 64 puan aldığı 3. eleme oyununda Ekin 42 puan alarak yarışmaya veda eden isim oldu.
Şefler Ekin'in elenmesinden sonra duygu dolu sözler söyleyerek Ekin'in şef kimliğinin yanında düzgün duruşunun ve adamlığın onları çok etkilediğini sözlerine eklediler. Somer Şef ünlü bir söz ile Ekin'i uğurladı. 'Ben giderim namım kalır, dostlar beni hatırlasın' diyerek Ekin'e teşekkür etti. Şeflerin Ekin hakkında yaptıkları ortak yorumlardan biri de şeflere olan saygısı ve terbiyesi üzerine oldu.
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