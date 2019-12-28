Masterchef'te dün akşam kim elendi? Ekin, Güzide, Alican... Hangi isim elendi?

Şefler Ekin'in elenmesinden sonra duygu dolu sözler söyleyerek Ekin'in şef kimliğinin yanında düzgün duruşunun ve adamlığın onları çok etkilediğini sözlerine eklediler. Somer Şef ünlü bir söz ile Ekin'i uğurladı. 'Ben giderim namım kalır, dostlar beni hatırlasın' diyerek Ekin'e teşekkür etti. Şeflerin Ekin hakkında yaptıkları ortak yorumlardan biri de şeflere olan saygısı ve terbiyesi üzerine oldu.