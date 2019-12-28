MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterchef'te dün akşam kim elendi? Ekin, Güzide, Alican... Hangi isim elendi?
GeriTelevizyon Masterchef'te dün akşam kim elendi? Ekin, Güzide, Alican... Hangi isim elendi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 09:02, /

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Ekin, Güzide, Alican... Hangi isim elendi?

Masterchef yarışmasında artık finale çok az bir süre kala elemeler daha duygusal anlara sahne alıyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden biri daha dün akşam Masterchef'e veda etti. Kararın açıklandığı anlarda ise Mehmet Şef'in göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Peki Masterchef yarışmasında dün akşam kim elendi? Ekin, Alican, Güzide'nin olduğu eleme puanlamasında en düşük puanı alan yarışmacı 4. olarak yarışmaya veda etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Masterchef yarışmasında dün akşam oldukça zorlu yemekler yarışmacıların eleme akşamında onları zorladı. Özellikle ana yemeğin yoğurt olduğu özgün bir menü istendiğinde yarışmacılar bir hayli zorlanarak yemeklerini sonuçlandırdılar.

2

Güzide yoğurttan neredeyse peynir kıvamında bir menü oluşturarak şefleri etkilerken Alican'ın tütsüleme tekniği ile ortaya çıkardığı tabak şefleri etkiledi. Ekin ise yoğurtla mezeler sununca şeflerin eleştirilerine maruz kaldı.

3

Cemre bir gün önce yapılan puanlamada dokunulmazlığı alarak ilk finale kalan isim olmayı başarmış zorlu eleme stresinden uzak kalmıştı. Geriye kalan üç isim Alican, Ekin ve Güzide ise yarı finale kalmak için ter döktü. Dün geceki elemenin ardından yarışmaya bir isim daha veda etti. Peki MasterChef'te dün akşam elenen isim kim oldu?

4

Güzide çıktığı 3 yarışmayı da kazanarak rakiplerine şans tanımadı ve eleme akşamından birinci olarak ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran isim oldu.

5

Üçüncü eleme oyununda Alican ve Güzide puan olarak Ekin'in üzerinde yer alıyordu. Ekin son menüde de farklılık yaratmayı başaramayınca iki ismin gerisinde kaldı. Alican'ın 54, Güzide'nin 64 puan aldığı 3. eleme oyununda Ekin 42 puan alarak yarışmaya veda eden isim oldu.

6

Bu sonucun arından Ekin Masterchef Türkiye'nin 2019 yılı 4. olarak yarışmadan elenen isim oldu.

7

Şefler Ekin'in elenmesinden sonra duygu dolu sözler söyleyerek Ekin'in şef kimliğinin yanında düzgün duruşunun ve adamlığın onları çok etkilediğini sözlerine eklediler. Somer Şef ünlü bir söz ile Ekin'i uğurladı. 'Ben giderim namım kalır, dostlar beni hatırlasın' diyerek Ekin'e teşekkür etti. Şeflerin Ekin hakkında yaptıkları ortak yorumlardan biri de şeflere olan saygısı ve terbiyesi üzerine oldu.

8


Ekin şeflerin bu sözlerin ardından göz yaşlarını tutamadı. Somer şef sözlerini noktalarken Masterchef'in 4. olabilirsin ama kalbimizin birincisisin diyerek onu uğurladılar.

Ekin'in veda sözlerinin ardından Mehmet Şef göz yaşlarını tutamadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi