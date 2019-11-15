MasterChef'te dün akşam kim elendi? Elenen isimden şok sözler: 'Keşke buraya gelmeseydim'

MasterChef Mustafa şeflere çıkıştı!MasterChef Türkiye'nin son bölümünde büyük eleme heyecanı yaşandı. 48. bölümünde müthiş bir rekabete sahne olan yarışmada hayallerine veda eden isim MasterChef Mustafa oldu. Mustafa elenirken MasterChef jürilerine çıkıştı ve olay sözler söyledi.14 Kasım 2019 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde büyük eleme heyecanı yaşandı. 48. bölümünde müthiş bir rekabete sahne olan yarışmada hayallerine veda eden isim MasterChef Mustafa oldu. Dil Balığı tabağının Alican'ıniknden daha iyi olduğunu iddia eden Mustafa, Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'i eleştirerek "Keşke tabak yapamasaydım da gitseydim, Alican'ın tabağı benim tabağımın önüne geçemezdi. Yeri geldi lezzet dediniz, yeri geldi görsellik dediniz. Burada görselliğe önem vermiyorsanız neden benden görsel bir şey istediniz. Keşke ben buraya başvurmasaydım da beni tanımasalardı" ifadelerini kullandı.