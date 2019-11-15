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Televizyon
15 Kasım 2019 - 08:24,

MasterChef'te dün akşam kim elendi? Elenen isimden şok sözler: 'Keşke buraya gelmeseydim'

MasterChef Türkiye yarışmasında dün heyecan seviyesi yüksek bir eleme akşamı yaşandı. Yasin, Ekin, Alican ve Mustafa'nın bulunduğu eleme potasında yarışmaya veda eden isim elendikten sonra söylediği sözlerle herkesi şaşırttı. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi? İşte yarışmadan elenen isim ve söylediği o sözler

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MasterChef yarışmasında dün akşam ki eleme heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmada elenen isimin sürpriz olması kadar elenirken söylediği sözler de şefleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Elenen yarışmacı 'keşke buraya gelmeseydim' diyerek şeflere eleme kararının ardından sitem etti.

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Yarışmada eleme potasında bulunan isimler Yasin, Ekin, Alican ve Mustafa arasında şefler elenen ismi belirledi. Dün akşam eleme potasının birincisi Ekin olurken, ikinci yarışmacı da Yasin oldu.

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Eleme potasında son ikiye kalan Alican ve Mustafa arasından yarışmaya veda eden isim ise Mustafa oldu. Mustafa elenme kararının ardından şeflerle tartışırken, Mehmet Şef Mustafa'nın sözlerinin ardından burada bugüne kadar adalet vardı, şimdi sen elenirken adalet yok öyle mi? diyerek Mustafa'ya cevap verdi. Mustafa bu sözlerin ardından hiç bir şey söylemeden ayrıldı.

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MasterChef Mustafa şeflere çıkıştı!MasterChef Türkiye'nin son bölümünde büyük eleme heyecanı yaşandı. 48. bölümünde müthiş bir rekabete sahne olan yarışmada hayallerine veda eden isim MasterChef Mustafa oldu. Mustafa elenirken MasterChef jürilerine çıkıştı ve olay sözler söyledi.14 Kasım 2019 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde büyük eleme heyecanı yaşandı. 48. bölümünde müthiş bir rekabete sahne olan yarışmada hayallerine veda eden isim MasterChef Mustafa oldu. Dil Balığı tabağının Alican'ıniknden daha iyi olduğunu iddia eden Mustafa, Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'i eleştirerek "Keşke tabak yapamasaydım da gitseydim, Alican'ın tabağı benim tabağımın önüne geçemezdi. Yeri geldi lezzet dediniz, yeri geldi görsellik dediniz. Burada görselliğe önem vermiyorsanız neden benden görsel bir şey istediniz. Keşke ben buraya başvurmasaydım da beni tanımasalardı" ifadelerini kullandı.

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