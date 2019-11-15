MasterChef'te dün akşam kim elendi? Elenen isimden şok sözler: 'Keşke buraya gelmeseydim'

Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte size Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen 10 saklı adresi...
Yazın turist akınına uğrayan tatil kasabalarındaki çılgın kalabalıklar yavaş yavaş dağılıyor. Hava da değişti. Daha yumuşak ışık, yavaş yavaş sararan yapraklar, sessizlik, huzur ve elbette ki mevsimle birlikte gelen romantizm... Sizin için tam da şu sıralar gidilecek en huzurlu kasabaları derledik...