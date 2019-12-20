MasterChef'te 19 Aralık akşamı eleme oldu mu? MasterChef son bölümünde yaşananlar

MasterChef 19 Aralık akşamı MasterClass oyunu ile ekranlara geldi. MasterClass oyununu 3 turda gerçekleştiren jüri üyeleri, MasterChef'in son MasterClass oyunu için özel bir oyun hazırladı. Peki, MasterChef'te eleme ne zaman olacak? İşte, eleme öncesi son MasterClass oyunundan detaylı bilgiler



MASTERCHEF'TE ELEME NE ZAMAN OLACAK?



MasterChef'te bir hafta oyunca yapılan yarışmalar sonrası Alican, Batuhan ve son olarak Ekin eleme adayı olmuştu. MasterChef'te haftanın elemesi 20 Aralık Cuma akşamı yapılacak.



İşte, MasterChef'te dün akşam yaşananlar...