MasterChef'te 19 Aralık akşamı eleme oldu mu? MasterChef son bölümünde yaşananlar
MasterChef'te dün akşam kim elendi sorusu, 19 Aralık akşamı yarışmayı izleyemeyen kişiler için merak konusu oldu. 19 Aralık akşamı MasterClass ödülü için mücadele eden MasterChef yarışmacıları, oyunun sonunda MasterClass ödülünün sahibi oldu. Peki, 19 Aralık Perşembe akşamı MasterChef'te neler oldu? İşte, MasterChef son bölümü hakkında bazı bilgiler
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MasterChef 19 Aralık akşamı MasterClass oyunu ile ekranlara geldi. MasterClass oyununu 3 turda gerçekleştiren jüri üyeleri, MasterChef'in son MasterClass oyunu için özel bir oyun hazırladı. Peki, MasterChef'te eleme ne zaman olacak? İşte, eleme öncesi son MasterClass oyunundan detaylı bilgiler
MASTERCHEF'TE ELEME NE ZAMAN OLACAK?
MasterChef'te bir hafta oyunca yapılan yarışmalar sonrası Alican, Batuhan ve son olarak Ekin eleme adayı olmuştu. MasterChef'te haftanın elemesi 20 Aralık Cuma akşamı yapılacak.
İşte, MasterChef'te dün akşam yaşananlar...
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MasterChef Türkiye 71. bölümde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştı. Şeflerden özel dersler alma şansı bulan yarışmacılar MasterClass'ta soru cevap oyununu ile İsmet Şef'in yaptığı yemeklerde neler kullanıdığını tahmin etmeye çalıştı. Yarışmacılar sonraki turda ise Timur Nalbatoğlu'nun hazırladığı dondurmaların neden yapıldığını bulmak için tahmin yürüttü. Üçüncü etapta ise yarışmacılar şeflerin gösterdikleri yeşillikleri tahmin etti.
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Oynanan oyun sonrası sorulara doğru cevaplar veren isim Cemre oldu. Cemre bu haftanın MasterClass ödülünü almaya hak kazandı.
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Danilo Şef ve Somer Şef ödül oyununda yarışmacılara kendi kitaplarını dağıttı.