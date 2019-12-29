Masterchef yarışmasına Güzide Mertcan veda etti! Cemre ile Alican büyük finale kaldı
Masterchef yarışmasında büyük finale sayı saatler kala yarışmaya veda eden isim belli oldu.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Büyük finale sayılı saatler kala Cemre, Güzide ve Alican finale çıkmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioglu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada dün gece yarı finale veda eden isim belli oldu.
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Şeflerin verdiği puanlarla yarışmaya veda eden isim Güzide Mertcan oldu.
69 puan alan Cemre ve 66 puan alan Alican büyük finale kalmaya hak kazandı.
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Güzide Mercan yarışmaya şu sözlerle veda etti, 'Benim bu yarışmaya girmekteki yegane amacım bazı şeylerden çok fazla vazgeçirilen insan var. Hayallerinden çok fazla vazgeçen insan var.
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Ben hayatım boyunca hep 'onu da yapma kızım' hep bir yönlendirmeyle yaşadım. Ve hakikatten benim adıma gurur duyacaksınız bu mesleğin peşini bırakmayacağım.’
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MasterChef Türkiye yarışmasında yarışan Güzide Mertcan isyan etti. İftiraya uğradığını söyleyen Mertcan ' Eğer ki en ufak bir torpil, hak yeme, kayırma yaptırdıysam Allah'ın gazabı üzerime olsun.' dedi.
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Sosyal medya hesabından Nur Suresi 15. ayeti paylaşan Güzide Mertcan şunları söyledi:
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Aylardır bana ve aileme yapılmayan saldırı atılmayan iftira kalmadı. Her gün başka bir haberle uyandım, koca koca haber sitelerinde çıkan. Bakın sadece son birkaç haftadan bahsetmiyorum
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Güzide'nin evi, Güzide'nin işi, Güzidenin eşi diye, aylardır ilmek ilmek işlendi üzerimdeki iftira örgüsü. Çamur at izi kalsın mantığıyla birileri ağızları sulana sulana her gün bir şeyler paylaştı hakkımda.
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Karşısında nefes alan bir insan olduğunu unutup ağza alınmayacak hakaretler yağdıran ve tüm bu iftiralara ortak olanlara sözüm; Eğer ki en ufak bir torpil, hak yeme, kayırma yaptırdıysam Allah'ın gazabı üzerime olsun.
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Ama şunu da bilin biri bir taş attı bende atayım ne olacak mantığıyla bu linç kampanyasına destek olan hiç kimseye hakkım helal değildir. İftira atmanın hesabını vermek o kadar kolay değil...