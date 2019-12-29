MasterChef yarı finalde elenen isim belli oldu! Gözyaşlarının tutulamadığı MasterChef'te kim elendi?
MasteChef yarı final üst üste yemekler yapan yarışmacılar, jüri üyelerinin karşısında verilecek puanları bekledi. Yarı final gecesine özel olarak yaptıkları yemekleri jüriye sunan Güzide, Alican ve Cemre, buradan elde ettikleri puanlarla gecenin sonundaki kaderlerini belirledi. Peki, yarı finalde MasterChef'te kim elendi ve finalistler arasında kimler yer aldı? İşte, gözyaşları ile geçen geceden detaylı bilgiler
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MasterChef yarı final gecesi 3 isimden birisi hayallerine veda etti. Jüri üyelerini kendi belirledikleri yemeklerle etkilemeye çalışan MasterChef yarışmacıları, finalist olabilmek için ciddi bir efor sarf etti. Peki, MasterChef yarı final aşamasında kim elendi? İşte, MasterChef finalistleri için zor geçecek olan final gecesi hakkında bazı bilgiler ve yarı final gecesi yaşanan olaylardan tüm detaylar
MASTERCHEF YARI FİNALİNDE KİM ELENDİ?
MasterChef finalistleri, 28 Aralık gecesi oynanan oyunların ardından netlik kazandı. Cemre, Güzide ve Alican'ın mücadele ettiği gecede, yarı final çekişmesi yaşandı. Şeflerin verdiği malzemeler ve kendi seçtikleri yemekler olmak üzere farklı konseptlerle yarışan MasterChef yarışmacıları, finalistler arasında yer alabilmek için ellerinden gelen tüm imkanları kullandı. Son aşamada jüri üyelerinin karşısına çıkan MasterChef yarışmacıları, yarı final aşamasından çıkıp çıkamadıklarını aldıkları puanların ardından öğrendi.
MasterChef yarı final yarışmacıları Güzide, Cemre ve Alican, farklı yemeklerle jüri üyelerinden puan aldı. Jüri üyeleri yemeklerini en fazla beğendikleri yarışmacılara yüksek puanlar verirken, yemekleri bu aşama için yetersiz olan yarışmacıların hanesine ise daha düşük puanlar yazdırdı.
İşte, yarı final aşamasında yarışmacıların aldığı toplam puanlar ve elenen o isim...
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MasterChefe yarı finalinde Cemre 69, Alican 66 ve Güzide 54 puan aldı. Böylece, MasterChef olma hayallerine veda eden isim Güzide olarak belirlendi.
Alican ve Cemre ise finalistler arasında yer alarak pazar gecesi canlı yayında mücadele verecek.
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Yarı final heyecanının yaşandığı MasterChef'te üç yarışmacı oyunlar sonrası şeflerden puanları aldı. İlk oyunda puan durumu şöyle gelişti;
Güzide 11 puan Alican 20 puan Cemre 24 puan aldı.
İkinci oyunda ise toplamda Cemre 47 Alican 40 Güzide 33 puana yükseldi.
Üçüncü oyun sonrası yarı finalden elenen isim belli oldu.
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Büyük final öncesi 3. etap oyununun tamamlanmasıyla şefler yarışmacıların yaptıkları yemekleri değerlendirdi. Son oyunda puan tablosu şöyle oldu; Güzide 54 puan, Alican 66, Cemre 69 puan oldu.
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Puanlama sonrası Güzide yarışmaya veda ederken, Cemre ise yarı finalin birincisi oldu.
GÜZİDE GÖZYAŞLARINI TUTMADI
Eleme heyecanı devam ederken 2. oyun sonrası yarışmacı Güzide Mehmet Şef'in sorusunun ardından gözyaşlarını tutamadı. Modunun neden düşük olduğunu söyleyen yarışmacı kendisiyle ilgili sosyal medya yorumları nedeniyle duygularına hakim olamadığını dile getirdi.
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GÜZİDE'DEN VEDA MESAJI
Güzide Mercan yarışmaya şu sözlerle veda etti, 'Benim bu yarışmaya girmekteki yegane amacım bazı şeylerden çok fazla vazgeçirilen insan var. Hayallerinden çok fazla vazgeçen insan var.
Ben hayatım boyunca hep 'onu da yapma kızım' hep bir yönlendirmeyle yaşadım. Ve hakikatten benim adıma gurur duyacaksınız bu mesleğin peşini bırakmayacağım.’
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MasterChef Türkiye yarışmasında yarışan Güzide Mertcan isyan etti. İftiraya uğradığını söyleyen Mertcan ' Eğer ki en ufak bir torpil, hak yeme, kayırma yaptırdıysam Allah'ın gazabı üzerime olsun.' dedi.
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MasterChef'te şampiyonunun belli olacağı büyük final 29 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek. Cemre ve Alican canlı yayında gerçekleşecek finalde hayatlarının en zorlu sınavına tabii olacak.
Finalistler, gece boyunca 3 farklı yemekle menü oluşturmaya çalışacak.