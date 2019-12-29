MasterChef yarı finalde elenen isim belli oldu! Gözyaşlarının tutulamadığı MasterChef'te kim elendi?

MasterChef yarı final gecesi 3 isimden birisi hayallerine veda etti. Jüri üyelerini kendi belirledikleri yemeklerle etkilemeye çalışan MasterChef yarışmacıları, finalist olabilmek için ciddi bir efor sarf etti. Peki, MasterChef yarı final aşamasında kim elendi? İşte, MasterChef finalistleri için zor geçecek olan final gecesi hakkında bazı bilgiler ve yarı final gecesi yaşanan olaylardan tüm detaylar



MASTERCHEF YARI FİNALİNDE KİM ELENDİ?



MasterChef finalistleri, 28 Aralık gecesi oynanan oyunların ardından netlik kazandı. Cemre, Güzide ve Alican'ın mücadele ettiği gecede, yarı final çekişmesi yaşandı. Şeflerin verdiği malzemeler ve kendi seçtikleri yemekler olmak üzere farklı konseptlerle yarışan MasterChef yarışmacıları, finalistler arasında yer alabilmek için ellerinden gelen tüm imkanları kullandı. Son aşamada jüri üyelerinin karşısına çıkan MasterChef yarışmacıları, yarı final aşamasından çıkıp çıkamadıklarını aldıkları puanların ardından öğrendi.



MasterChef yarı final yarışmacıları Güzide, Cemre ve Alican, farklı yemeklerle jüri üyelerinden puan aldı. Jüri üyeleri yemeklerini en fazla beğendikleri yarışmacılara yüksek puanlar verirken, yemekleri bu aşama için yetersiz olan yarışmacıların hanesine ise daha düşük puanlar yazdırdı.



İşte, yarı final aşamasında yarışmacıların aldığı toplam puanlar ve elenen o isim...