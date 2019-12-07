MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Yasin Obuz oldu! 'Ben aslında kaybetmedim kazandım'

Oysa ki ben hiperaktif ve aşırı pozitif bir insanım bunu çok yanlış anladılar ki... Öyle biri olmadığımı gösterdiğim için ve bunu kanıtladığım için ayrıca mutlu oldum... Dürüstlüğü hayatım boyunca ilke edindim ve hep bu yüzden kazandım... Bugün ben kaybetmedim aslında kazandım... Yarışmayı kazanmasam da gönülleri kazandım ve bu bana yeter...