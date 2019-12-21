MasterChef TÃ¼rkiye finalistleri belli oldu. Ekrana gelen MasterChef 72. bÃ¶lÃ¼mde kritik bir eleme gecesi yaÅŸandÄ±. Eleme potasÄ±ndaki Ã¼Ã§ yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±nda oynanan eleme oyunu sonrasÄ±nda MasterChef'te finale kalan son iki kiÅŸi belirlendi. Hafta iÃ§i finale kalan iki kiÅŸi GÃ¼zide ve Cemre olmuÅŸtu. Eleme oyununda Ekin, en baÅŸarÄ±lÄ± tabaÄŸÄ± yapan kiÅŸi olurken Alican MasterChef'te finale kalan son kiÅŸi oldu. BÃ¶ylece 2019 MasterChef TÃ¼rkiye finalistleri Cemre, GÃ¼zide, Ekin ve Alican oldu.