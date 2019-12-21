Masterchef Türkiye'de dün akÅŸam kim elendi? Favori isim veda etti.. Ä°ÅŸte 20 AralÄ±k'ta elenen isim..
Masterchef TÃ¼rkiye'de dÃ¼n akÅŸam hem duygusal hem de heyecan dolu anlar yaÅŸandÄ±. YarÄ±ÅŸmanÄ±n artÄ±k sonlarÄ±na gelinen bu gÃ¼nlerde, final stresi yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± etkilemeleye baÅŸladÄ±. Peki Masterchef TÃ¼rkiye'de dÃ¼n akÅŸam kim elendi? Ekin, Alican ve Batuhan'Ä±n olduÄŸu eleme potasÄ±ndan yarÄ±ÅŸmanÄ±n favorisi gÃ¶rÃ¼nen kiÅŸi veda etti. Ä°ÅŸte 20 AralÄ±k eleme akÅŸamÄ±nda yaÅŸananlar ve yarÄ±ÅŸmaya veda eden isim
Masterchef TÃ¼rkiye'de dÃ¼n akÅŸam O Ses TÃ¼rkiye jurisi konuk oldu ve eÄŸlenceli anlar yaÅŸandÄ±. Ã–zellikle BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk ve Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n espirileri gecenin stresli ortamÄ±nÄ± biraz olsun yumuÅŸattÄ±. Eleme yarÄ±ÅŸmasÄ±na geÃ§ildiÄŸinde ise Batuhan, Ekin ve Alican arasÄ±nda elenen ismi belirlendi.
AralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan tekrar teker teker yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n tabaklarÄ±nÄ± kontrol eden hatta bir kez daha tadÄ±m yapan ÅŸefler, hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n elenmesi gerektiÄŸi konusunda fikir birliÄŸine varmakta oldukÃ§a zorlandÄ±.Â
Masterchef'in bu dÃ¶nem ki favorilerinden biri olarak gÃ¶sterilen Batuhan 20 AralÄ±k akÅŸamÄ±nÄ±n elenen ismi oldu.
MasterChef TÃ¼rkiye finalistleri belli oldu. Ekrana gelen MasterChef 72. bÃ¶lÃ¼mde kritik bir eleme gecesi yaÅŸandÄ±. Eleme potasÄ±ndaki Ã¼Ã§ yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±nda oynanan eleme oyunu sonrasÄ±nda MasterChef'te finale kalan son iki kiÅŸi belirlendi. Hafta iÃ§i finale kalan iki kiÅŸi GÃ¼zide ve Cemre olmuÅŸtu. Eleme oyununda Ekin, en baÅŸarÄ±lÄ± tabaÄŸÄ± yapan kiÅŸi olurken Alican MasterChef'te finale kalan son kiÅŸi oldu. BÃ¶ylece 2019 MasterChef TÃ¼rkiye finalistleri Cemre, GÃ¼zide, Ekin ve Alican oldu.
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