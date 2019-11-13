MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayları kimler?

Bu yarışmayı kazanan Rıfat, bireysel dokunulmazlığı kazanırken, yapılan oylama sonucunda Cemre ve Alican'ın 4'er oy alması nedeniyle eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı takım kaptanı olan Suna seçti. Suna'nın söylediği isim ise Alican oldu.