MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 9 Aralık akşamı neler oldu?

MasteChef'in son bölümünde oynanan ödül oyunu, her iki takım için de heyecan verici geçti. Artık son 6 kişinin kaldığı MasterChef'te finale doğru yaklaşılırken, son kez takım oyunu oynandı. Takım oyununda 3'er kişilik ekipler kuran iki kaptan, ödülü kazanabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte, 9 Aralık akşamı MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar



MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?



MasterChef'te ödül oyununda önce takım kaptanlarının belirlendiği mücadele vardı. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık yarışında yağlama yaptı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak mavi takımın kaptanı olan isim bu hafta Güzide oldu. Güzide rakip takıma ise Ekin'i seçti.



Ödül oyununda ise farklı bir oyun vardı... O oyun ve kazanan takım hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz...