MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 9 Aralık akşamı neler oldu?
MasterChef'te ödül oyunu için dün akşam heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Her iki takıma da alışılagelmişin dışında bir ödül oyunu deneyimi yaşatan jüri üyeleri, 9 Aralık akşamı yayınlanan MasterChef ödül oyunu gecesinin ilerleyen saatlerinde ise büyük bir şok yaşattı. Peki, MasterChef'te 9 Aralık akşamı ödül oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler
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MasteChef'in son bölümünde oynanan ödül oyunu, her iki takım için de heyecan verici geçti. Artık son 6 kişinin kaldığı MasterChef'te finale doğru yaklaşılırken, son kez takım oyunu oynandı. Takım oyununda 3'er kişilik ekipler kuran iki kaptan, ödülü kazanabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte, 9 Aralık akşamı MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununda önce takım kaptanlarının belirlendiği mücadele vardı. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık yarışında yağlama yaptı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak mavi takımın kaptanı olan isim bu hafta Güzide oldu. Güzide rakip takıma ise Ekin'i seçti.
Ödül oyununda ise farklı bir oyun vardı... O oyun ve kazanan takım hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz...
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Bu hafta kaptan olan Güzide, mavi takıma Rıfat ve Alican'ı seçti.
Ekin ise kırmızı takıma Cemre ve Batuhan'ı aldı.
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MasterChef Türkiye 63. bölümde ödül oyunu sürpriz bir kuralla başladı.
Somer Şef, yarışmacıların, kendilerine verilen tezgah alanlarının dışına çıkamayacaklarını ve sadece o alan dışında çalışmaları halinde saf dışı kalacaklarını anlatmasının ardından yarışmacılar olan bitene anlam veremedi.
Ancak olayın detayı, ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Somer Şef, istenilen yemeklerin tamamlanmasının ardından, kırmızı ve mavi takım yarışmacıların tezgahın diğer alanına geçerek diğer yemekleri yapmalarını istedi.
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Somer Şef yarışmacıların uyması gerek yeni kuralı anlattıktan sonra yarışmacılar ödül oyununda mutfakta ekmek içinde kış çorbası yapmak için mücadele etti. 5 bin TL değerindeki hediye çekini alarak ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.
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Yeni bölüm fragmanında ise değişik bir konsept ortaya çıktı. Konseptte, kaptanlar oyun dışına alındı ve takımlarını yönetmeleri istendi. Ancak konuşmaları yasaklandı.