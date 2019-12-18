MasterChef Güzide villasını kaç paraya satacak?

Güzide son açıklamasında “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” demişti.