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Magazin
18 Aralık 2019 - 13:25,

MasterChef Güzide villasını kaç paraya satacak?

MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu.MasterChef Güzide evini aylar önce satışa çıkartmış...

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MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu. MasterChef Güzide evini aylar önce satışa çıkartmış...

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Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

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Güzide son açıklamasında “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” demişti.

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Milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın evini 8,5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı iddia edildi.

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Güzide Mertcan kendisini böyle anlatmıştı

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