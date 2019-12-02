MasterChef Güzide Mertcan'dan açıklama

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada çok konuşulmuştu.Yapılan yorumlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Güzide Mertcan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
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"Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzidenin 7 milyonluk evi, Güzidenin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim."
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"Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı."
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"Bu dönemde biz yeni evliydik. Yerli bir firmayı sadece Türk olduğu için birçok kişi güvenmedi. Ama o vazgeçmedi. Kenarda hiç birikimimiz olmadan sadece inandığı iş için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren robotik şirketlerinden birinin sahibi. Şirketi %90 ihracat ile Türkiye'nin en önemli teknoloji ihracatçılarından biri.Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü."
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"Herhangi bir siyasi geçmişi yoktur. İnşaat sektöründe hiçbir zaman faaliyet göstermedik, kesin ve net... Bana gelecek olursak... İki markaların, ablam ile ortak olarak sahibiyiz. Evet güzel bir evde yaşıyoruz, hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz ama bunun vergisini de verip harama asla bulaşmadan şükür ile yaşamaya devam ediyoruz. Ama aynı zamanda yokluğu da, israfın günahını da, bilen insanlarız. Ben hayatım boyunca hiç göz önünde olan bir insan olmak istemedim."
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"Bu yüzdendir ki son birkaç haftadır hep moralim bozuktu hep bırakmak istedim. Tam kendime geldim derken yeniden bu haberlerle ailece çok üzülüyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz çok normal insanlarız. Ve bu yaşananlar biz normal insanları daha fazla etkiliyor. Binlerce mesajla bu süreçte beni destekleyenler olmasaydı çok daha zor olurdu. Tüm destekleyenlere çok teşekkür ederim."