MasterChef eleme potasına kim kaldı, ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef final tarihi belli oldu
Final haftasının başlangıcı MasterChef’in 73. Bölümünde ilan edildi. Binlerce isim arasından seçilen dört MasterChef yarışmacısı eleme potasına kalmamak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Eleme adayları ise geç saatlerde belli oldu. Son bölümde yaşananları öğrenmek isteyen ve eleme adaylarını merak edenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, MasterChef eleme potasına kim kaldı? İşte MasterChef son bölümde belirlenen eleme adayları
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MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde final haftası başladı. Yarışmada son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican'ı birbirinden zorlu yemeklerle mücadele etti, haftanın ilk eleme adayı belirlendi. MasterChef final haftasının ilk bölümünde yarışmacılar 3 farklı yemeği yapmaya çalıştı ve 10 puan üzerinden değerlendirildi. Böylece ilk yarışmada en az ve en yüksek puanlarını alanlar belli oldu. Peki, MasterChef eleme potasına kim kaldı?
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MASTERCHEF'TE GÜN BİRİNCİSİ
MasterChef Türkiye 73. bölümde final haftasının ilk günü heyecanı yaşandı. Finalistler, MasterChef final formatında günde üç farklı yemek yaparak 3 oyunda birbirleriyle yarıştılar. Gün sonunda 3 oyundan toplamda en çok puanı alan Güzide haftayı birinci tamamladı.
MASTERCHEF'TE PUAN DURUMU
Yarışmada son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican 73. bölümde üç farklı yemek yaptı. Finalistler ilk oyun sonrası şeflerden puanları topladı. İlk oyunda Güzide 21, Cemre 18 Ekin ve Alican 15'er puan aldı.
Yarışmacıların yaptıkları ikinci yemekte ise puanlama şu şekilde gelişti; Güzide şeflerden 24, Alican 19, Cemre 21, Ekin 16 puan aldı.
3. oyun sonrası Güzide 21, Alican 16, Cemre 21, Ekin 18 puan aldı.
Toplam 3 oyun sonrası en az puanı alarak MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Ekin oldu. Güzide ise birinci oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef 73. bölümde oynanan 3 oyunun ardından günün en düşük puanını alan isim açıkladı. Diğer yarışmacılara göre tabağı daha az beğenilen Ekin haftanın ilk eleme adayı oldu.
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MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye 23 Aralık 2019 bölümünde Somer Şef, final haftasının programını açıkladı.
“Bu hafta hem size hem seyircilerimize müjdemiz var. Bir gün hariç 6 gün ekranlarda olacağız. Çarşamba günü yeni dizimiz başlıyor, Çarşamba günü hariç bugün, yarın, Perşembe, Cuma, cumartesi ve Pazar günü büyük finalle ekranda olacağız. Pazartesi, Salı ve Perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün üç bireysel oyun oynayacağız. Bu oyunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak, ikincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız, üçüncüsü de ilk üç günde şeflerin imza yemeği olacak. Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. Her oyunda her biriniz 30 puan üzerinden puanlama alacaksınız.
Üç oyunun toplamından 90 puan üzerinden en az puan alan yarışmacı 1’nci eleme adayı olacak, yarın gece aynı formatl 2’nci eleme adayını çıkaracağız, bütün perşembe gecesi düello olacak, Perşembe günü de o düellonun kaybedeni üçüncü eleme adayı olacak. Üç eleme adayı cuma günü aynı formatla yine aynı oyun oynayacaklar. En az puan alan cuma gecesi MasterChef’in dördüncüsü olarak bize veda edecek. Cumartesi gecesi yine aynı formatla bu sefer 3 kalan arkadaşımız aralarında 3 bireysel oyun oynayacak, cumartesi gecesi en az puan alan aday MasterChef’in üçüncüsü olacak. Pazar günü, büyük finalde 3 oyun oynayacağız final düellosu ve 2 aday arasından en çok puan alan yarışmacısı MasteChef 2019’un şampiyonu olacak.”