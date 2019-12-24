MasterChef eleme potasına kim kaldı, ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef final tarihi belli oldu





MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?



MasterChef Türkiye 23 Aralık 2019 bölümünde Somer Şef, final haftasının programını açıkladı.



“Bu hafta hem size hem seyircilerimize müjdemiz var. Bir gün hariç 6 gün ekranlarda olacağız. Çarşamba günü yeni dizimiz başlıyor, Çarşamba günü hariç bugün, yarın, Perşembe, Cuma, cumartesi ve Pazar günü büyük finalle ekranda olacağız. Pazartesi, Salı ve Perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün üç bireysel oyun oynayacağız. Bu oyunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak, ikincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız, üçüncüsü de ilk üç günde şeflerin imza yemeği olacak. Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. Her oyunda her biriniz 30 puan üzerinden puanlama alacaksınız.



Üç oyunun toplamından 90 puan üzerinden en az puan alan yarışmacı 1’nci eleme adayı olacak, yarın gece aynı formatl 2’nci eleme adayını çıkaracağız, bütün perşembe gecesi düello olacak, Perşembe günü de o düellonun kaybedeni üçüncü eleme adayı olacak. Üç eleme adayı cuma günü aynı formatla yine aynı oyun oynayacaklar. En az puan alan cuma gecesi MasterChef’in dördüncüsü olarak bize veda edecek. Cumartesi gecesi yine aynı formatla bu sefer 3 kalan arkadaşımız aralarında 3 bireysel oyun oynayacak, cumartesi gecesi en az puan alan aday MasterChef’in üçüncüsü olacak. Pazar günü, büyük finalde 3 oyun oynayacağız final düellosu ve 2 aday arasından en çok puan alan yarışmacısı MasteChef 2019’un şampiyonu olacak.”