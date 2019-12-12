MasterChef eleme potası belli oldu! MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme potası, dün akşam oynanan oyunlarla netlik kazandı. 3 ismin eleme adayı olmamak için yarıştığı MasterChef'te, potaya giden isim gecenin sonunda belli oldu. Peki, Bu haftanın MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, yeni bölüm fragmanı ve o isimler hakkında bazı bilgiler



MASTERCHEF'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar, kuzu sarma , dana sarma gibi yemeklerle dokunulmazlık mücadelesi verdi. En kötü performans sergileyen takım, eleme adayları arasında yer almamak için mücadele etti. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan olaylardan detaylar...