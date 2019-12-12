MasterChef eleme potası belli oldu! MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te dün akşam eleme potasına giren bir isim daha belli oldu. Eleme gecesinde mücadele edecek olan isim, zorlu bir oyunun ardından netlik kazandı. Dün akşam sarma oyununun ardından oynanan ikinci bir oyun ile dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Potaya giden ismin belli olduğu MasterChef'te elemeye kalan isimler bu kez son 5 kişinin içerisinde kalabilmek için mücadele edecek. İşte, MasterChef'in yeni bölümünde yaşanacak olan olaylar ve son bölümde potaya kalan isim hakkında bazı bilgiler
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MasterChef'te eleme potası, dün akşam oynanan oyunlarla netlik kazandı. 3 ismin eleme adayı olmamak için yarıştığı MasterChef'te, potaya giden isim gecenin sonunda belli oldu. Peki, Bu haftanın MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, yeni bölüm fragmanı ve o isimler hakkında bazı bilgiler
MASTERCHEF'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar, kuzu sarma , dana sarma gibi yemeklerle dokunulmazlık mücadelesi verdi. En kötü performans sergileyen takım, eleme adayları arasında yer almamak için mücadele etti. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan olaylardan detaylar...
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ŞEFLER SÜRPRİZİ AÇIKLADI
Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda mücadele ederken, şefler yarışmacılara açıklamada bulundu. Yemek yapan yarışmacıları durduran Somer Şef yarışmacıların yer değiştirmesini istedi. Oyuncular karar sonrası büyük heyecan yaşadı.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Zorlu yemekleri yapan yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak için mutfakta zamanla yarıştı. Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan şefler bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıkladı. En iyi yemeği yaparak takım oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.
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ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de eleme oyununda kırmızı takım bir kez daha tezgah başına gitti. Ekin, Cemre ve Batuhan'ın yaptığı yemeklerin tadına bakan şefler, en iyi birinci olarak Ekin'i açıkladı. Ekin eleme potasına girmekten son anda kurtuldu.
Cemre ve Batuhan arasında yaşanan eleme heyecanı sonrası eleme potasına giren isim açıklandı. Çarşamba akşamı haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.
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MasterChef'in yeni bölüm fragmanında, hem bilgi yarışması hem de Konya heyecanı yaşandı. Yeni bölümde Konya'ya gidecek olan MasterChef ekibi, Aykut Kocaman gibi önemli isimleri misafir edecek.