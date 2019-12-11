MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef’te kim elendi? sorusu yanıt bulacak

MasterChef Türkiye 10 Aralık 2019 bölümünde oynanan dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Dokunulmaz mücadelesini kaybeden MasterChef yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 'MasterChef’te kim elendi?' sorusunun yanıtı olabilecek ilk isim...
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MasterChef Türkiye 10 Aralık 2019 bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Az yarışmacının kalması nedeniyle MasterChef yarışmacıları artık bireysel olarak mücadele ediyor. Eleme adayının belli olacağı son bölümde yarışmacılar bıldırcın dolması ise jüri üyelerinin karşısına çıktı. Peki Masterchef'te kim eleme adayı oldu?
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DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAYBETTİ
MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 10 Aralık Salı akşamı oynandı. Üçer kişilerden oluşan kırmızı takım ve mavi takım, eleme potasına girmemek kıyasıya bir mücadele gösterdi. Dokunulmazlık oyunu öncesinde şeflerin format açıklaması ise yarışmacıların kafasını karıştırdı. 68 çeşit ürünle 45 dakika bir tabak çıkarmaya çalışan takımlar epey zorlandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf mavi takım oldu.
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POTADAN İLK KURTULAN İSİM
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım, eleme oyunu için bireysel olarak mücadele etti. Yarışmacılardan şeflerin yapmalarını istediği yemek bu kez Osmanlı saray mutfağının gözdesi “bıldırcın dolması” oldu. Verilen süre içerisinde Güzide, Rıfat ve Ekin, en iyi tabakları yapmak için yarıştılar. Şeflerin tadımı sonrasında eleme potasında ilk kurtulan isim belli oldu.Mehmet Şef, potadan kurtulan ilk ismi “Bizim için pişmiş ve yeteri olan tabak Alican’ın tabağı” sözleriyle ilan etti.
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ŞAŞIRTAN SONUÇ
Geriye kalan isimlerin tabakları ise bir kez daha incelendi. Yapılan yemeklerin çiğ kalması nedeniyle tadım yapmayan jüri üyeleri, Rıfat ve Güzide’ye 5 dakika verdi. İki yarışmacı yeniden mutfağa girdi. Gecenin sonunda en kötü yemeği yaparak haftanın ilk eleme adayı olan ismi Rıfat oldu.