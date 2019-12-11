MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef’te kim elendi? sorusu yanıt bulacak

POTADAN İLK KURTULAN İSİM MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım, eleme oyunu için bireysel olarak mücadele etti. Yarışmacılardan şeflerin yapmalarını istediği yemek bu kez Osmanlı saray mutfağının gözdesi “bıldırcın dolması” oldu. Verilen süre içerisinde Güzide, Rıfat ve Ekin, en iyi tabakları yapmak için yarıştılar. Şeflerin tadımı sonrasında eleme potasında ilk kurtulan isim belli oldu.Mehmet Şef, potadan kurtulan ilk ismi “Bizim için pişmiş ve yeteri olan tabak Alican’ın tabağı” sözleriyle ilan etti.