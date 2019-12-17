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Televizyon
17 Aralık 2019 - 08:15,

MasterChef eleme adayı 16 Aralık akşamı belli oldu! Potaya kim gitti?

MasterChef'te 16 Aralık akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayları arasında birbirinden önemli isimler yer aldı. Birinci eleme adayının Güzide, Batuhan, Ekin, Alican ve Cemre isimleri arasından belirlendiği MasterChef'te, potaya giden isim jüri üyeleri tarafından belirlendi. Peki, MasterChef eleme adayı 16 Aralık akşamı belli oldu. Peki, MasterChef'te potaya kim gitti? İşte, Mehmet Şef'in tabağına en yakın yemeği çıkarmaya çalışan yarışmacılar arasından potaya giden isim

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MasterChef eleme adayı, jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından netlik kazandı. 16 Aralık akşamı Demet Akalın, Alişan, Okan Kurt, Buse Varol ve Hira'nın katıldığı MasterChef'te eğlenceli dakikalar ekrana geldi. Yarışmacılar gecenin sonunda ise elemeye giden ismin belirlenmesi için Mehmet Şef'in hazırladığı tabağa yakın bir tabak çıkarmaya çalıştı. Peki, MasterChef'te eleme giden isim kim oldu? İşte, 16 Aralık MasterChef eleme adayı

MASTERCHEF 16 ARALIK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 16 Aralık akşamı eleme adayı, yemeği beğenilmeyen isim Alican oldu. 

İşte, MasterChef'te dün akşam ünlülerin katılığı bölümden bazı bilgiler

2TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi takım ile kırmızı takım yarışmacılar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Demet Akalın - Okan Kurt, Batuhan, Cemre, Alican

KIRMIZI TAKIM: Alişan - Buse Varol, Ekin, Güzide

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Şefler, mavi takım ile kırmızı takımdan barbekü partisi menüsü hazırlamalarını istedi. Şeflerin, kazanan takıma barbekü partisi verileceğini açıklaması yarışmacıları ayrı bir heyecanlandırdı.

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Süre sonunda şeflerin tadımı ile oyunu kazanan takım belli oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım ise mavi takım oldu.

5YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA AİLELER STÜDYODA

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA AİLELER STÜDYODA

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında aileler programa dahil oldu. İşte, o fragman;FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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