MasterChef eleme adayı 16 Aralık akşamı belli oldu! Potaya kim gitti?

MasterChef eleme adayı, jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından netlik kazandı. 16 Aralık akşamı Demet Akalın, Alişan, Okan Kurt, Buse Varol ve Hira'nın katıldığı MasterChef'te eğlenceli dakikalar ekrana geldi. Yarışmacılar gecenin sonunda ise elemeye giden ismin belirlenmesi için Mehmet Şef'in hazırladığı tabağa yakın bir tabak çıkarmaya çalıştı. Peki, MasterChef'te eleme giden isim kim oldu? İşte, 16 Aralık MasterChef eleme adayı



MASTERCHEF 16 ARALIK ELEME ADAYI KİM OLDU?



MasterChef'te 16 Aralık akşamı eleme adayı, yemeği beğenilmeyen isim Alican oldu.



İşte, MasterChef'te dün akşam ünlülerin katılığı bölümden bazı bilgiler