MasterChef Cemre öÄŸrenciyken de boÅŸ durmamÄ±ÅŸ! MasterChef Cemre UyanÄ±k kimdir nereli ve kaç yaÅŸÄ±nda?
MasterChef TÃ¼rkiye'nin final aÅŸamasÄ±nda boy gÃ¶steren Cemre UyanÄ±k'Ä±n Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±na ait pek Ã§ok baÅŸarÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. OkuduÄŸu Ã¼niversite adÄ±na pek Ã§ok yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan Cemre UyanÄ±k, UluslararasÄ± yemek fuarlarÄ±nda yemek yaptÄ±. MasterChef Cemre UyanÄ±k aynÄ± zamanda arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte keÃ§i peynirli muhallebi Ã¼reterek tatlÄ± ve tuzluyu bir araya getirerek TÃ¼rk damak tadÄ±na yeni bir tatlÄ± kazandÄ±rdÄ±. Peki, MasterChef Cemre kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda ve nereli? Ä°ÅŸte, o isim hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
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MasterChef Cemre final etabÄ±nda dikkatleri Ã¼zerine toplamaya devam ediyor. Kariyerine baÅŸlamadan Ã¶nce de gastronomi ve mutfak alanÄ±nda Ã§ok fazla Ã§aba sarf ettiÄŸi gÃ¶zlenen MasterChef Cemre, Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda arkadaÅŸlarÄ± ile kafa kafaya vererek ciddi baÅŸarÄ±lar elde etmiÅŸtir. MasterChef Cemre, aldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimi yurtdÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ stajlarla pekiÅŸtirerek TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Peki, MasterChef Cemre UyanÄ±k kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda ve nereli? Ä°ÅŸte, o isim hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
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MasterChef Cemre UyanÄ±k, 1992 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Aslen ÅžanlÄ±urfalÄ± olan Cemre UyanÄ±k, Ã¼niversite eÄŸitimini Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi'nde Konaklama YÃ¶netimi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde aldÄ±.Â
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2015 yÄ±lÄ±nda Ã¼niversite eÄŸitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yÄ±lÄ±nda 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda gÃ¶rev aldÄ±.Â
Daha sonra yine ABD'de bir FransÄ±z restoranda stajÄ±na devam eden Cemre, 2018 yÄ±lÄ±nda New York'ta farklÄ± bir restoranda parti ÅŸefi olarak girmiÅŸ ve 11 ay boyunca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
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Cemre UyanÄ±k'Ä±n bu alandaki yeteneÄŸi ise Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda kendisini gÃ¶sterdi. OkuduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte kafa kafaya veren Cemre, acÄ± biberli muz ve alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak tatlÄ± ve tuzluyu bir araya getirip keÃ§i peynirli muhallebi yaptÄ±.
Cemre'nin sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± Selen PekoÄŸuz, Cemre'nin de iÃ§inde bulunduÄŸu arkadaÅŸ grubu iÃ§in ÅŸu ifadeleri kullandÄ±; "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birbirimizi bulmamÄ±z aslÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ±mÄ±zdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her Ã¼niversitede aÅŸÃ§Ä± bulamÄ±yorsunuz ya da olsa da bazÄ±larÄ± katÄ±lmak istemiyor. Biz birbirimizi bulduk, hiÃ§ de ayrÄ±lmadÄ±k. Hep aynÄ± kadroyla yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±yoruz ve devam ediyoruz. UmarÄ±m devam da ederiz."