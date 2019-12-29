Cemre UyanÄ±k'Ä±n bu alandaki yeteneÄŸi ise Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda kendisini gÃ¶sterdi. OkuduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte kafa kafaya veren Cemre, acÄ± biberli muz ve alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak tatlÄ± ve tuzluyu bir araya getirip keÃ§i peynirli muhallebi yaptÄ±.



Cemre'nin sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± Selen PekoÄŸuz, Cemre'nin de iÃ§inde bulunduÄŸu arkadaÅŸ grubu iÃ§in ÅŸu ifadeleri kullandÄ±; "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birbirimizi bulmamÄ±z aslÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ±mÄ±zdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her Ã¼niversitede aÅŸÃ§Ä± bulamÄ±yorsunuz ya da olsa da bazÄ±larÄ± katÄ±lmak istemiyor. Biz birbirimizi bulduk, hiÃ§ de ayrÄ±lmadÄ±k. Hep aynÄ± kadroyla yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±yoruz ve devam ediyoruz. UmarÄ±m devam da ederiz."