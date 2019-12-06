Masterchef Cemre kimdir? Cemre Uyanık mı elendi?

Genç yarışmacı, “Gerçekten yetenekli olduğunuz görmek istemiyorlar. Ben bu yeteneğimi göstermek istedim, burada kalır mıyım bilmiyorum. Baskılar o kadar fazla ki. Ben favori olmak istemiyorum . Bazen pes etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hiç uğraşmasam daha iyi” sözleriyle dikkat çekti.