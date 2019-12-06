MasterChef yarışmasının tanıtımında öne çıkan isim Cemre Uyanık oldu. Gözyaşlarını tutamayan ve sitemli bir açıklamada bulunan Cemre Uyanık’ın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. İddialı yarışmacının geçtiğimiz günlerde yarışmayla ilgili paylaşımlarını silmesi farklı söylentilere neden olmuştu. Peki, Masterchef Cemre kimdir? Cemre Uyanık mı elendi?
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Masterchef Türkiye’de son 7’ye kalan isimlerden biri de Cemre Uyanık oldu Her geçen gün zorluk derecesinin arttığı yarışmada haftalar deviren Cemre Uyanık, 62. Bölümde verdiği tepkiyle gündeme geldi.
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Genç yarışmacı, “Gerçekten yetenekli olduğunuz görmek istemiyorlar. Ben bu yeteneğimi göstermek istedim, burada kalır mıyım bilmiyorum. Baskılar o kadar fazla ki. Ben favori olmak istemiyorum . Bazen pes etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hiç uğraşmasam daha iyi” sözleriyle dikkat çekti.
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CEMRE UYANIK KİMDİR?
27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.
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ELENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde yurt dışından paylaşımlar yapan Cemre Uyanık’ın yarışmaya dair paylaşımlarını silmesi, Masterchef sosyal medya hesaplarının da yarışmacıyı takipten çıkarması “elendi” iddialarına neden olmuştu.
İddialar üzerine açıklamada bulunan Cemre Uyanık, yarışmaya devam ettiğini ancak kendisinin Masterchef’ten ibaret olmadığını kaydetti. Önemli konular dışında paylaşım yapmayacağını, işine yoğunlaşması gerektiğini yazan Cemre Uyanık, bu açıklamayı da kısa süre içinde sildi.