MasterChef Alican’dan samimi açıklamalar: 6 ay önce İstanbul'da iş arıyordum

"İnanmak çok çok önemli, o zaman istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Güçlü bir insanım, yapamayacağım hiçbir şey yok, her zaman öyle oldum, bundan sonra da öyle olacak."



Aynı evde yaşadığı Yasin Obuz'un çok hareketli, kendisinin ise tam aksine sakin olduğu belirtilen Sabunsoy, "Bazen ben de şaşkın şaşkın izliyorum. Dans ediyor, 'ne güzel hayat' diyorum. Çok eğleniyoruz" dedi.