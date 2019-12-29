MasterChef Alican kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Alican'ın çalıştığı işletmeler
MasterChef Alican Sabunsoy, yarışmanın final etabına girilirken biyografisi ile merak edilmeye başlandı. Kariyerinde pek çok restoran bulunan MasterChef Alican, İstanbul, Mersin ve Adana arasında şekillendirdiği kariyerini, MasterChef yarışması ile taçlandırmak üzere yeniden İstanbul'a geldi. Peki, final etabında jüri üyelerinin karşısına çıkan MasterChef Alican kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Alican Sabunsoy'un biyografisi hakkında detaylı bilgiler
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MasterChef Alican nereli ve kaç yaşında olduğu ile yarışmanın final etabında merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmaya sonradan dahil olan ve birçok kez potaya girmesine rağmen çıkmasını bilen MasterChef Alican, kim olduğu ile pek çok izleyicinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, MasterChef Alican Sabunsoy kimdir ve kaç yaşında? İşte, MasterChef Alican'ın çalıştığı işletmeler ve hakkında detaylı bilgiler
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MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?
MasterChef Alican Sabunsoy, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2011 yılında Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümüne giren MasterChef Alican Sabunsoy, aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.
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2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.
2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.
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İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.
MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.
MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.