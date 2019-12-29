MasterChef Alican kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Alican'ın çalıştığı işletmeler

MasterChef Alican nereli ve kaç yaşında olduğu ile yarışmanın final etabında merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmaya sonradan dahil olan ve birçok kez potaya girmesine rağmen çıkmasını bilen MasterChef Alican, kim olduğu ile pek çok izleyicinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, MasterChef Alican Sabunsoy kimdir ve kaç yaşında? İşte, MasterChef Alican'ın çalıştığı işletmeler ve hakkında detaylı bilgiler