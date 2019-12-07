Masterchef'te şefler tadım yapar yapmaz Cemre'nin ismini açıkladı..Masterchef'te dün akşam kim elendi?

Yarışmada yaptığı tabak ile diğer yarışmacılar arasında oldukça iyi iş çıkaran Cemre, şeflerden tam not aldı ve şefler tadım yapar yapmaz Cemre'yi kazanan olarak ilan etti. Bu durumun ardından Cemre şaşkınlığını gizleyemedi ve göz yaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Cemre, arkadaşlarımı geri de bıraktığım için çok üzüldüm dedi..