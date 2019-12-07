Masterchef'te şefler tadım yapar yapmaz Cemre'nin ismini açıkladı..Masterchef'te dün akşam kim elendi?
Masterchef yarışmasında dün hem duygusal hem de stres seviyesi yüksek anlar yaşandı. Yarışmanın sonlarına artık çok az bir zaman kala yapılan yemeklerin zorluk derecesi artarken yarışmacılardaki streste yükseliyor. Peki Masterchef'te 6 Aralık Cuma akşamı yaşanan elemede yarışmaya kim veda etti? İşte Masterchef'te dün akşam kim elendi sorusunun cevabı..
Masterchef yarışmasında bu hafta yarışmacıların duygusal açıklamaları dikkat çekerken yaşadıkları streste ekranlara yansıdı. Eleme potasında kırmızı takım dün akşam ki oyunu da kaybederek 3 yarışmacı ile potadaydı. Rakibini 3-0 yenmeyi başaran mavi takımdan kimse eleme potasına gitmedi.
Yarışmada yaptığı tabak ile diğer yarışmacılar arasında oldukça iyi iş çıkaran Cemre, şeflerden tam not aldı ve şefler tadım yapar yapmaz Cemre'yi kazanan olarak ilan etti. Bu durumun ardından Cemre şaşkınlığını gizleyemedi ve göz yaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Cemre, arkadaşlarımı geri de bıraktığım için çok üzüldüm dedi..
Eleme potasında zor bir menü hazırlayan yarışmacılardan elenen isim hem jüri üyelerini hem de yarışmacı arkadaşlarını duygulandıran açıklamalarda bulundu.
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