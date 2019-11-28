MasterChef 27 Kasım akşamı dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’de dün akşam eleme potasına kim gitti?
MasterChef’te 27 Kasım akşamı eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede bir takım dokunulmazlığı kazanarak kendisini güvence altına aldı. Diğer takım ise eleme potasına göndereceği ismi belirlemek üzere oylamaya gitti. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık ödülünü kim kazandı ve eleme adayları kim oldu? İşte, MasterChef 27 Kasım akşamı kazanan takım ve eleme adayları hakkında detaylı bilgiler
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MasterChef’te dün akşam eleme adayları netlik kazandı. Eleme potasına gidecek olan isimlerin belirlendiği gecede, enteresan olaylar gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan isim, yemeklerin beğenilmemesi üzerine şefler tarafından belirlenemedi. Peki, dün akşam MasterChef’te kim eleme adayı oldu? İşte, MasterChef’te dün akşam yaşanan olaylar
MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununda her iki takım da mantı çeşitleri ile büyük büyük bir sınav verdi. Kırmızı ve mavi takımın mantılarını değerlendiren şefler, mavi takımın yaptığı yemekleri beğenerek dokunulmazlık ödülünü takdim etti.
İşte, gecenin sonunda belirlenen eleme adayları…
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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef’te eleme adayları, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasından belirlendi. Yasin, Batuhan, Alican ve Kıvanç’ın dokunulmazlık ödülünü kazanabilmek için kendi özel tabaklarını hazırladıkları gecede, şefler hiçbir tabağı değerlendirmeye alınacak kadar güzel bulmadı. Böylece şefler, kimseye dokunulmazlık vermedi.
Eleme adayları, yarışmacıların birbirlerine verdikleri oyların ardından belli oldu. İşte, o oylamanın detayları…
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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Şeflerin yemeklerini beğenmediği Batuhan, Alican, Yasin ve Kıvanç kendi içlerinde oylamaya gitti. Oylamada 3’er oy alan Batuhan ve Kıvanç haftanın diğer eleme adayları oldu.
Böylece, haftanın eleme adayları Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan oldu.
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ELEME GECESİNDE USKUMRU DOLMASI
Eleme gecesinde 4 aday uskumru dolması yaparak kendisini kurtarmaya çalıştı. Uskumru dolmasını şeflere beğendiremeyen isim MasterChef’e veda etti. MasterChef’in 56. Yeni bölüm fragmanında yarışmacılar Antepli ustalardan baklava yapmayı öğrenecek.
MasterChef'in önceki bölümünde haftanın ilk eleme adayları açıklanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Somer şef tarafından açıklandı. Yemeği diğerine göre daha fazla beğenilen Ekin, son anda eleme potasına girmekten kurtulmuştu. Böylelikle MasterChef’in ilk eleme adayları Rıfat ve Güzide olmuştu.