MasterChef 27 Kasım akşamı dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’de dün akşam eleme potasına kim gitti?

MasterChef’te dün akşam eleme adayları netlik kazandı. Eleme potasına gidecek olan isimlerin belirlendiği gecede, enteresan olaylar gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan isim, yemeklerin beğenilmemesi üzerine şefler tarafından belirlenemedi. Peki, dün akşam MasterChef’te kim eleme adayı oldu? İşte, MasterChef’te dün akşam yaşanan olaylar



MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef dokunulmazlık oyununda her iki takım da mantı çeşitleri ile büyük büyük bir sınav verdi. Kırmızı ve mavi takımın mantılarını değerlendiren şefler, mavi takımın yaptığı yemekleri beğenerek dokunulmazlık ödülünü takdim etti.



İşte, gecenin sonunda belirlenen eleme adayları…